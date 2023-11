Reinemann für WM nachnominiert - Zschocke fällt aus

Rückraumspielerin Mia Zschocke fehlt bei der Handball-WM verletzungsbedingt. Für sie rückt eine junge Hoffnungsträgerin ins Team.

Die deutschen Handballerinnen müssen wenige Tage vor dem WM-Start in Skandinavien einen Ausfall verkraften. Wie der Deutsche Handballbund ( DHB) mitteilte, fällt Mia Zschocke (25) mit einer Muskelverletzung aus. Für die Rückraumspielerin rückt Toni-Luisa Reinemann (22) in den 16er-Kader von Bundestrainer Markus Gaugisch.

Die WM findet vom 29. November bis 17. Dezember in Schweden, Norwegen und Dänemark statt. Die DHB-Auswahl startet am 30. November mit dem Spiel gegen Japan ins Turnier. Weitere Gegner in der Vorrunde sind der Iran und Polen.

Reinemann hatte im Oktober ihr Länderspieldebüt für die deutschen Handballerinnen gegeben. Zuletzt war die Spielerin vom VfL Oldenburg auch beim Erfolg gegen Ungarn in München für die DHB-Auswahl im Einsatz.

(dpa)