Vor heimischer Kulisse kämpfen die Handballerinnen um ein Olympia-Ticket

Kapitänin Emily Bölk (links) und ihre Mitspielerinnen wollen sich in Neu-Ulm die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris 2024 sichern.

Plus Für die deutschen Handballerinnen geht es in Neu-Ulm um einen Startplatz bei den Olympischen Spielen in Paris, für den Verband um noch viel mehr.

Von Stephan Schöttl

Die großen Erfolge von Mutter Andrea kommen im Hause Bölk immer wieder auf den Tisch. Auch dieser Tage wird die eine oder andere Geschichte wohl erneut ausgepackt. Die Handballerin hatte 1993 die deutsche Frauen-Nationalmannschaft zum bislang einzigen WM-Titel geführt, zweimal war sie bei Olympischen Sommerspielen dabei. 1992 in Barcelona und 1996 in Atlanta. Das will nun auch Tochter Emily Bölk schaffen. Die 25-Jährige spielt mit der Auswahl des Deutschen Handballbundes ab Donnerstag in Neu-Ulm um einen der verbliebenen Startplätze beim Olympia-Turnier in Paris im Sommer dieses Jahres.

„Ich bin mit den Storys von Olympia aufgewachsen. Meine Mutter hat immer wieder ihre vielen Eindrücke von den Spielen geschildert. Die Mitbringsel waren tolles Spielzeug für meine Schwester und mich. Aber ich kenne das alles eben nur aus Erzählungen. Wenn ich an Olympia denke, bekomme ich Gänsehaut. Jetzt wollen wir uns den Traum vor heimischer Kulisse erfüllen", sagt Bölk. Gegnerinnen in der Ratiopharm-Arena, die sonst sportliche Heimat des amtierenden deutschen Basketball-Meisters Ulm ist, sind Slowenien (Donnerstag, 17.45 Uhr), Montenegro (Samstag, 14.15 Uhr) und Paraguay (Sonntag, 13.30 Uhr). Letzteres Spiel gilt als Pflichtaufgabe, die anderen beiden Duelle werden wohl auf Augenhöhe ausgetragen. Mindestens Platz zwei muss in der Vierergruppe am Ende herausspringen. Den Auftakt gegen die Sloweninnen sehen die DHB-Frauen daher schon als Schlüsselspiel. "Die haben einige herausragende Spielerinnen in ihren Reihen. Ana Gros ist wahrscheinlich derzeit die gefürchtetste Rückraumschützin in Europa", warnt Bundestrainer Markus Gaugisch. Den EM-Dritten Montenegro bezeichnet er als "abgezockte Mannschaft mit wahnsinnig viel Herzblut".

