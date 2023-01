Handball-WM 2023: Dänemark - Ungarn live im Free-TV und Stream sehen

Im Viertelfinale der Handball WM 2023 kommt es zum Match zwischen Dänemark und Ungarn. Wir haben alle Infos rund um die Übertragung live im Free-TV und im Stream, den Termin und die Uhrzeit.

Die Handball-WM 2023 steckt mitten in der heißen Phase. Nur noch acht Teams sind übrig, die in vier Viertelfinal-Spielen aufeinander treffen. Laut dem Spielplan der Handball-WM 2023 wird eines dieser Matches zwischen den Nationalteams aus Dänemark und Ungarn ausgetragen.

Sie wollen wissen, wie, wann und wo sie das Spiel verfolgen können? Hier finden Sie alle Informationen rund um den Termin und die Uhrzeit des Spiels sowie die Live-Übertragung im Free-TV und im Stream.

Dänemark - Ungarn im Viertelfinale der Handball-WM 2023: Termin und Uhrzeit des Spiels

Die Partie zwischen der dänischen und der ungarischen Mannschaft findet heute am 25. Januar statt. Anpfiff ist um 18 Uhr. Gleichzeitig müssen Norwegen und Spanien gegeneinander ran. Die zwei anderen Viertefinal-Partien werden etwas später um 20.30 Uhr ausgetragen. Hier spielt Frankreich gegen Deutschland und Gastgegeber Schweden gegen Ägypten.

Handball-WM 2023: Übertragung von Dänemark gegen Ungarn live im Free-TV und Stream

Im Free-TV kann man die Partie zwischen Dänemark und Ungarn leider nicht verfolgen. Denn ARD und ZDF übertragen bei dieser Handball-WM nur die Spiele mit deutscher Beteiligung. Der Spartensender Eurosport zeigt ebenfalls ein paar wenige Spiele. Im Viertelfinale hat sich Eurosport für die Partie zwischen Norwegen und Spanien entschieden. Sollte Deutschland gegen Spanien verlieren, zeigt der Sender auch beide Halbfinal-Spiele. Das Finale gibt es ebenfalls im Free-TV bei Eurosport zu sehen - außer Deutschland ist dann noch Teil des Turniers. Dann sind wiederum ARD und ZDF für die Übertragung zuständig.

Für alle, die die Partie Dänemark vs. Ungarn aber unbedingt verfolgen möchten, gibt es trotzdem einen Lösung: Prinzipiell findet man die Übertragung aller Spiel der Handball-WM 2023 nämlich beim Streaminganbieter sportdeutschland.tv. Dieser ist allerdings kostenpflichtig. Für 15 Euro kann man hier ein Turnier-Ticket buchen und damit alle Partien der Handball-WM 2023 streamen.

Die Handball-WM findet in diesem Jahr sowohl in Polen als auch in Schweden statt. Für das Match zwischen Dänemark und Ungarn wurde die Tele2 Arena in Stockholm als Spielort auserkoren. Hier sind alle Informationen zum Spiel zwischen Dänemark und Ungarn nochmal in der Übersicht:

Spiel: Dänemark - Ungarn , Viertelfinale der Handball-WM 2023

- , Viertelfinale der 2023 Datum: Mittwoch, 25. Januar 2023

Mittwoch, 25. Januar 2023 Uhrzeit : 18 Uhr

18 Uhr Stadion: Tele2 Arena, Stockholm ( Schweden )

Arena, ( ) Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Gratis-Stream: -

Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: Sportdeutschland.tv

Dänemark vs. Ungarn im Viertelfinale Handball-WM 2023: Die Bilanz der Teams

Laut Sportschau sind die beiden Teams bereits 22 Mal auf dem Spielfeld aufeinander getroffen. Zwölf Mal hat dabei Dänemark gewonnen, sieben Mal konnte Ungarn den Sieg davontragen. Drei Mal ging die Partie unentschieden aus. Insgesamt steht das Torverhältnis 552 zu 509 zu Gunsten der dänischen Mannschaft. Im Viertelfinale der Handball-WM geht Dänemark als Favorit ins Match gegen Ungarn. (AZ)