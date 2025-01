Deutschland - Polen live im Free-TV und Stream: Übertragung der Handball-WM 2025

Deutschland trifft im ersten Spiel der Handball-WM 2025 auf Polen und damit direkt zum Auftakt auf den wohl stärksten Gegner in Gruppe A. Austragungsort für alle Gruppenspiele der deutschen Nationalmannschaft ist die dänische Stadt Herning. Der Ort ist eine von insgesamt fünf Spielstätten in Kroatien, Norwegen und Dänemark. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Turniers, dass eine Weltmeisterschaft in drei Gastgeberländern ausgetragen wird.

Im vergangenen Jahr hat das DHB-Team solide Leistungen gezeigt. Bei der Europameisterschaft in Deutschland sicherte sich die Mannschaft von Trainer Alfred Gislason den vierten Platz und löste damit direkt das Ticket für einen Startplatz bei der WM 2025. Auch bei den Olympischen Spielen überzeugten die deutschen Handballer, auch wenn sie im Finale der starken dänischen Mannschaft mit einem klaren 26:39 unterlagen. Beim Einzug ins Finale leistete unter anderem Torhüter Andreas Wolff einen besonderen Beitrag. Mit mehr als 20 Paraden im Halbfinale gegen Spanien machte er den Finaleinzug für Deutschland mit einem knappen 25:24 möglich.

Die letzten Testspiele gegen Brasilien liefen für den deutschen WM-Kader dagegen eher durchwachsen. Zwar sicherte sich das DHB-Team in beiden Spielen einen Sieg, doch vor allem im zweiten Match wurden Defizite in der Chancenverwertung sowie in der Defensivarbeit offensichtlich. Bei der Handball-WM 2025 ist das erklärte Ziel dennoch mindestens das Halbfinale - dafür wäre ein Sieg gegen Polen fast schon Pflicht. Wann findet das Gruppenspiel statt und wo gibt es die Partie im Free-TV zu sehen? Die Antwort und alle Infos zum Auftaktmatch der deutschen Nationalmannschaft haben wir hier für Sie.

Handball-WM 2025: Deutschland gegen Polen - Termin und Uhrzeit

Laut Spielplan der Handball-WM 2025 findet die Partie zwischen Deutschland und Polen am Mittwoch, dem 15. Januar 2025, statt. Der Anwurf erfolgt um 20.30 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Die Multifunktionsarena bietet etwa 12.500 Zuschauern Platz.

Deutschland - Polen live im Free-TV und Stream: Übertragung der Handball-WM 2025

Die Rechte zur Übertragung der Handball-WM 2025 hat sich Sportdeutschland.TV gesichert. Der Streaminganbieter zeigt alle 108 Spiele des Turniers, inklusive des President‘s Cups. Wenn Sie alle Begegnungen der Weltmeisterschaft in voller Länge verfolgen möchten, können Sie den Turnierpass des Anbieters erwerben. Dieser kostet einmalig 15 Euro und umfasst sämtliche WM-Partien. Alternativ haben Sie die Möglichkeit, einzelne Spiele für 5 Euro freizuschalten.

Für die Übertragung der Deutschland-Spiele im Free-TV sind ARD und ZDF zuständig. Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender teilen sich die Berichterstattung und zeigen darüber hinaus Highlights und Zusammenfassungen weiterer WM-Spiele. Die Partie zwischen Deutschland und Polen übernimmt die ARD. Ab 20.15 Uhr moderiert Alexander Bommes die Übertragung, unterstützt von Experte Dominik Klein. Den Kommentar des Spiels übernehmen Florian Naß und Johannes Bitter.

Hier noch einmal alle Eckdaten zum Duell Deutschland - Polen auf einen Blick:

Spiel: Deutschland vs. Polen, 1. Spieltag Handball-WM 2025, Gruppenphase

Datum: 15. Januar 2025

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Stadion: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Übertragung im Free-TV: ARD

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream: Sportdeutschland.TV

Übertragung im Gratis-Livestream: ARD

Deutschland vs. Polen: Die Bilanz der beiden Nachbarn

Laut sportschau.de sind sich die Nationalteams aus Deutschland und Polen bisher 68 Mal auf dem Spielfeld begegnet. 41 Partien konnte Deutschland für sich entscheiden, sechs Matches gingen unentschieden aus und 21 Spiele gewann die polnische Mannschaft. Betrachtet man nur die letzten fünf Begegnungen, ist die Statistik ausgeglichen: jeweils zwei Siege und ein Unentschieden. In das Auftaktmatch geht die deutsche Nationalmannschaft als Favorit und hätte mit einem Sieg gute Chancen, die Vorrunde als Gruppenerster zu beenden.