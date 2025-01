Deutschland - Tunesien heute live im Free-TV und Stream: Übertragung der Handball-WM 2025

Seit dem 14. Januar 2025 ist die 29. Handball-Weltmeisterschaft in vollem Gange. Alle 108 Spiele werden bis zum 2. Februar in Norwegen, Kroatien und Dänemark ausgetragen. Insgesamt nehmen 32 Mannschaften an der Handball-WM 2025 teil.

Der deutsche Handball-Kader konnte einen gelungenen Start verzeichnen. Bei der Handball-WM 2025 traf Deutschland in der Vorrunde auf Polen, die Schweiz und Tschechien. Nach einem überzeugenden Auftaktsieg gegen Polen mit 35:28 zeigte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason auch gegen die Schweiz Nervenstärke und sicherte sich einen 31:29-Erfolg. Vor allem Torhüter Andreas Wolf ragte mit über 20 Paraden heraus.

Im abschließenden Gruppenspiel gegen Tschechien setzte sich Deutschland souverän mit einem 29:22 durch und zog als Gruppensieger in die Hauptrunde ein. Dort traf die Mannschaft auf den amtierenden Weltmeister Dänemark und musste eine deutliche 30:40-Niederlage hinnehmen. Im letztenHauptrundenspiel müssen sich die deutschen Handballer gegen Tunesien behaupten. Zuvor besiegte das DHB-Team am Donnerstag Italien mit 34:27.

Anders als Deutschland startete Tunesien mit Niederlagen gegen Italien und Dänemark in das Turnier. Im entscheidenden Spiel gegen Algerien gelang jedoch ein Last-Minute-Sieg mit 26:25, wodurch sich Tunesien für die Hauptrunde qualifizierte und nun auf Deutschland trifft.

Wann findet das Handball-Spiel zwischen Deutschland und Tunesien statt? Wo wird die Begegnung übertragen? Hier finden Sie alle Infos rund um Übertragung im TV und Stream, Termin und Uhrzeit.

Handball-WM 2025: Deutschland gegen Tunesien - Termin und Uhrzeit

Ein Blick auf den Spielplan der Handball-WM 2025 verrät, dass Deutschland und Tunesien am Samstag, dem 25. Januar 2025, aufeinandertreffen. Los geht es um 20.30 Uhr in den Jyske Bank Boxen in der dänischen Stadt Herning.

Deutschland - Tunesien live im Free-TV und Stream: Übertragung der Handball-WM 2025

Die ARD und das ZDF kümmern sich um die Übertragung der Deutschland-Spiele im Free-TV. Außerdem bieten die zwei öffentlich-rechtlichen Sender Zusammenfassungen und Highlights aller WM-Partien an. Das Handball-Spiel zwischen Deutschland und Tunesien wird im ZDF ausgestrahlt. Ab 20.15 Uhr gehen Moderator Florian Zschiedrich und Experte Sören Christophersen live auf Sendung. Martin Schneider begleitet das Handball-Spiel als Kommentator. Zeitgleich läuft das Spiel auch kostenlos im ZDF-Livestream.

Alle anderen WM-Spiele werden beiSportdeutschland.TV ausgestrahlt. Der Streaming-Dienst besitzt die Rechte zur Übertragung der Handball-WM 2025, und das für alle 108 Parteien. Den President‘s Cup können Sie ebenfalls bei Sportdeutschland.TV verfolgen. Um alle Spiele der Handball-WM 2025 sehen zu können, bietet sich der Turnierpass für einmalig 15 Euro an. Für 5 Euro pro Spiel können Sie ausgewählte Begegnungen schauen.

Hier haben wir alle wichtigen Details in einer kompakten Übersicht zusammengefasst:

Spiel: Deutschland vs. Tunesien, Handball-WM 2025, Hauptrunde

Datum: 25. Januar 2025

Uhrzeit: 20.30 Uhr

Stadion: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Übertragung im Free-TV: ZDF

Übertragung im kostenpflichtigen Livestream: Sportdeutschland.TV

Übertragung im Gratis-Livestream: ZDF

Deutschland vs. Tunesien: Die Bilanz der beiden Nationalteams

Laut kicker.de sind sich die zwei Handball-Nationalmannschaften bereits in 13 Spielen begegnet. Sechs Spiele fanden im Rahmen früherer Handball-Weltmeisterschaften statt, wovon Deutschland fünfmal als Sieger vom Platz ging. 2013 konnten sich die Tunesier in einem WM-Spiel gegen Deutschland durchsetzen. Bei den restlichen sieben Spielen handelte es sich um Freundschaftsspiele. Dabei entschieden die deutschen Handballer vier Spiele für sich. Zwei Partien endeten mit einem Unentschieden, und einmal gelang Tunesien ein knapper Sieg gegen Deutschland.