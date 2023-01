Handball-WM

27.01.2023

Wie es nach dem WM-Aus für die deutschen Handballer weitergeht

Plus Nach dem WM-Aus ist für Deutschlands Handballer das Ziel: 2024 soll es Medaillen geben. Gegen Frankreich wird die fehlende Qualität zum Thema – und die Personalie Hendrik Pekeler.

Von Marc Stevermüer Artikel anhören Shape

Um kurz nach acht verlässt die deutsche Handball-Nationalmannschaft am Donnerstagmorgen ihr Quartier in Danzig. Das neue Ziel heißt Stockholm, wo die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason am Freitag eigentlich das WM-Halbfinale gegen Gastgeber Schweden bestreiten wollte. Nun aber heißt der Gegner Ägypten (15.30, ARD). Am Sonntag (Uhrzeit und Gegner offen) steht noch eine weitere Partie an. Es geht um Platz fünf, mit dem die Auswahl des Deutschen Handballbundes ( DHB) nachweisen will, zur „erweiterten Weltspitze“ zu gehören, wie es Torwart Andreas Wolff nennt. „Die Mannschaft ist nicht am Limit. Wir haben die Hoffnung, das zu entwickeln“, gibt sich DHB-Sportvorstand Axel Kromer zuversichtlich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen