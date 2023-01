Ironman: Termine für EM und WM 2023 auf einen Blick

Die Termine für die wichtigsten Ironman-Veranstaltungen des Jahres 2023 stehen. Wir verschaffen einen Überblick darüber, wann und wo EM und WM der Frauen und Männer stattfinden.

In diesem Jahr wird Deutschland zu einer Hochburg des europäischen Ironman. Sowohl die Europameisterschaft der Damen als auch die EM der Herren wird hierzulande stattfinden. Auch die Ironman Weltmeisterschaft wird 2023 auf dem europäischen Kontinent stattfinden. Wir haben alle wichtigen Termine des Ironman-Jahres 2023 zusammengetragen.

Ironman EM 2023 in Deutschland: Städte und Termine

Der Ironman-Europameister wird im Jahr 2023 in Hamburg gekürt. Das teilte Ironman Germany am Donnerstag, 26. Januar, mit. Betroffen sind von dieser Entscheidung alle Profi-Athleten aus Europa. Auch der Termin steht bereits fest. Die Ironman EM 2023 wird in der Hansestadt am 4. Juni stattfinden.

"Die Europameisterschaft der Profi-Frauen, und der männlichen und weiblichen Altersklassen-Athleten wird in Frankfurt stattfinden", teilte Ironman Germany außerdem mit. Die Ironman-EM der Frauen wird am 2. Juli steigen. Es handelt sich um einen Städtetausch, denn im letzten Jahr hatte die Ironman-EM der Frauen in Hamburg stattgefunden. Bei dieser hatte die Heidelbergerin Laura Philipp über die Distanz von 3,86 Kilometern Schwimmen, 180,2 Kilometern Radfahren und 42,2 Kilometern Laufen triumphieren können. In Ironman-Weltbestzeit.

Ironman-WM 2023 findet in Frankreich statt

Die ganz große Bühne des Ironman ist eigentlich auf Hawaii. Im Jahr 2023 ist das aber anders. Zumindest bei den Herren. Die Ironman-WM 2023 der Männer wird im französischen Nizza stattfinden. Der Triathlon wird am 10. September ausgetragen.

Für die Frauen bleibt vieles beim Alten. Für sie wird bei der Ironman-WM 2023 der Start- und Zielort Kailua-Kona auf Hawaii sein. Termin ist der 14. Oktober.

Ironman 2023: Alle Termine im Überblick

Ironman-EM 2023 der Herren: 4. Juni in Hamburg

Ironman-EM 2023 der Frauen: 2. Juli in Frankfurt

Ironman WM 2023 der Herren: 10. September in Nizza

WM 2023 der Herren: 10. September in Ironman WM 2023 der Frauen: 14. Oktober auf Hawaii