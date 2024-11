Jake Paul schlägt Mike Tyson während Streaming-Panne bei Netflix

In seinem ersten offiziell gewerteten Boxkampf seit 2005 hat Ex-Weltmeister Mike Tyson gegen Jake Paul verloren. Nach acht Runden entschieden sich die Ringrichterinnen und Ringrichter einstimmig für einen Punktesieg des 27-jährigen Kontrahenten.

Der 58-jährige Tyson startete aggressiv in den Kampf, musste die Initiative aber spätestens ab der dritten Runde an Paul abgeben. Seine Defensive hielt der Box-Champion im weiteren Verlauf aufrecht, eigene Angriffe gelangen ihm aber nicht mehr. In den letzten Sekunden hörten beide auf zu kämpfen und Paul verbeugte sich vor Tyson.

Seit 2020 ist Paul im Boxsport aktiv. Zusammen mit dem Sieg gegen Tyson gewann der 27-Jährige elf von zwölf offiziell gewerteten Kämpfen. Bekannnt wurde Paul zunächst durch Kurzfilme auf der Plattform Vine. Vor seine Profikarriere als Boxer war er als Influencer aktiv. Bei Instagram hat Paul 27 Millionen Follower, seinen YouTube-Kanal haben 20,8 Millionen Menschen abonniert.

Im Vorfeld des Kampfes gegen Tyson hatte Paul sich als Außenseiter inszeniert. Bei gemeinsamen Auftritten wurde der 27-Jährige regelmäßig ausgebuht. Auch im AT&T Stadion in Arlington in Texas Auftritt begleitete das Publikum den Auftritt Pauls mit Buh-Rufen. Der Gegenwind stellte für den Kontrahenten allerdings kein Problem dar. „Das sind Fans von Mike Tyson, die ihn lieben. Und ich bin der Neue, der Störer, das Großmaul, der, der polarisiert“, erläuterte Paul seine Rolle. „Ich habe mir meine Karriere aufgebaut, indem ich der Schurke bin. Selbstredend sind die Leute gegen mich – für den Boxsport ist das großartig.“

Immer wieder Ausfälle im Livestream: Tyson gegen Paul als Härtetest für Netflix

Der großflächig beworbene Boxkampf war auch ein Härtetest für Netflix. Der Streaming-Anbieter sicherte sich die Übertragungsrechte. Auf Social Media berichteten allerdings viele Zuschauerinnen und Zuschauer von technischen Problemen im Livestream. Paul kommentierte die Ausfälle nach dem Boxkampf: „Mehr als 120 Millionen Leute bei Netflix, wir haben die Seite lahmgelegt“. (mit dpa)