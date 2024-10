Das Wochenende des Jonathan Burkardt

Sollte Jonathan Burkardt noch nie Lotto gespielt haben, wäre jetzt die beste Gelegenheit, das zu ändern. Die Erfolgsaussichten dürften groß sein nach diesem Wochenende. Was hat Burkardt nicht alles erlebt. Erst mit seinem FSV Mainz 05 deutlich beim FC St. Pauli gewonnen und dabei zwei Tore zum 3:0-Erfolg beigetragen. Es waren bereits die Treffer vier und fünf in dieser Saison für den 24-Jährigen. Was nach sechs Spieltagen für den Mittelstürmer eine starke Bilanz ist.

Am Sonntagmittag folgte die nächste gute Nachricht. Julian Nagelsmanns erinnerte sich an Burkardts Qualitäten und nominierte ihn nachträglich für die Nationalmannschaft. Das hatte zwar den Hintergrund, dass mit Kai Havertz ein etablierter Spieler wegen einer Verletzung absagen musste, beim Mainzer Angreifer war die Freude dennoch groß. Bereits am Samstagabend hatte er zum Thema Nationalmannschaft gesagt: „Sie ist ein Traum für jeden Spieler. Ich probiere alles, um vielleicht mal eingeladen zu werden.“ Manchmal geht die Erfüllung solcher Träume ganz schnell.

Lothar Matthäus bietet Jonathan Burkardt bei Sky das „Du“ an

Und zwischendurch schaffte er es, ab sofort auf Du und Du mit einem ganz Großen der Fußballbranche zu stehen. Nach dem Sieg in Hamburg sollte Burkardt am Samstagabend beim übertragenden TV-Sender vor der Kamera die Partie analysieren. Als Experte stand Lothar Matthäus mit am Tisch. Der Rekordnationalspieler also. Burkardt sprach dabei recht ehrfürchtig vom „Herrn Matthäus“, was diesem leicht missfiel. Matthäus also reichte seine Hand quer über den Tisch und bot Burkardt das „Du“ an. Er sei der Lothar, was Burkardt natürlich wusste, an die vertrauensvolle Ansprache aber hatte sich der 24-Jährige zunächst nicht ran gewagt. Er sei solche Situationen auch nicht gewohnt, schließlich habe Mainz nicht so viele Topspiele am Samstagabend, die ein unmittelbares Treffen mit Experten wie Matthäus erfordern.

Zweifacher Torschütze, per Du mit Matthäus und Neu-Nationalspieler, keine schlechte Ausbeute für ein ganz normales Wochenende.