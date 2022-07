Andrea Herzog holt im Canadier Einer Gold für Deutschland

Plus Ein deutsches Kanuslalom-Trio mit dem Augsburger Sideris Tasiadis hat Chancen auf WM-Medaillen. Andrea Herzog und Franz Anton qualifizieren sich für das Finale im Canadier Einer.

Auch am Sonntag sind die deutschen Slalomkanutinnen erfolgreich bei der WM im Eiskanal: Die Leipzigerinn Andrea Herzog ist am Mittag im Canadier Einer auf den ersten Platz gepaddelt und holt eine weitere Goldmedaille für das deutsche Team.