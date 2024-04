Kanuslalom

Elena Lilik wahrt ihre Chance auf ein Olympiaticket: "Ich bin zurück im Spiel"

Plus Mit Platz drei im ersten Wertungsrennen wurde es eng im Duell mit ihrer schärfsten Konkurrentin Andrea Herzog, doch nach einem Sieg am Sonntag blickt die Augsburger Kanutin zuversichtlich auf den zweiten Qualifikationsteil in Markkleeberg.

Von Andrea Bogenreuther

Als die Augsburger Slalomkanutin Elena Lilik am Sonntag die Ziellinie im Canadier-Finale bei der Olympia-Qualifikation am Augsburger Eiskanal in der schnellsten Zeit überquert hatte, brachen die Tränen aus ihr heraus. Tränen der Erleichterung, dass sie dieses wichtige Rennen tatsächlich noch gewonnen hatte. Denn dieser Sieg wahrte ihre schon fast vergebene Chance auf ein Ticket für die Olympischen Spiele in Paris. Noch im Boot sitzend umarmte Lilik gerührt und aufgewühlt ihre jüngere Schwester Emily Apel, die sie im Zielbereich in Empfang nahm.

So wurde es ein Happy End an der Heimstrecke, denn schon vor Liliks Fahrt war festgestanden, dass ihr nach ihrem dritten Platz am ersten Wettkampftag nur ein Sieg weiterhelfen würde. Und tatsächlich, die 25-jährige Kanutin von Kanu Schwaben Augsburg zeigte Nerven wie Drahtseile und spielte einmal mehr ihre Stärken aus: Trotz zweier Torstabberührungen fuhr sie die schnellste Zeit und gewann das Rennen mit 0,79 Sekunden Vorsprung vor ihrer großen Konkurrentin Andrea Herzog.

