Kanuslalom

In Augsburg wird um die Olympiaplätze gepaddelt

Plus Die deutsche Kanuslalom-Elite startet am Samstag in die Olympia-Qualifikation. Zwei Rennen auf dem Augsburger Eiskanal und zwei in Markkleeberg entscheiden darüber, wer das Ticket für Paris erhält.

Von Andrea Bogenreuther

Drei Olympische Spiele haben die beiden erfolgreichen Augsburger Slalomkanuten Hannes Aigner, 35, und Sideris Tasiadis, 33, bereits als Teilnehmer erlebt. Kajakspezialist Hannes Aigner holte in London und Tokio jeweils Bronze, Canadierfahrer Tasiadis fuhr einmal zu Bronze (Tokio) und einmal zu Silber (London).

Beide Paddler, die in ihren Bootsklassen auch schon Weltmeister waren, wissen um die enormen Anstrengungen, die es braucht, um sich als Sportler für Olympische Spiele zu qualifizieren. Dennoch haben sich die Routiniers den Strapazen der harten Vorbereitung noch einmal unterworfen. Für einen vielleicht letzten großen Karriere-Höhepunkt – einen Startplatz und eine mögliche Medaille in Paris.

