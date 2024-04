Kanuslalom

vor 16 Min.

Slalomkanute Sideris Tasiadis: "Schnee fühlt sich wie Nadelstiche an"

Plus Auch erfahrene Kanuten wie der dreifache Olympiateilnehmer Sideris Tasiadis kämpfen bei der Qualifikation am Eiskanal mit den Wetterkapriolen. Trotzdem holt er zwei zweite Plätze und sieht zuversichtlich dem zweiten Wettkampfwochenende in Markkleeberg entgegen.

Von Andrea Bogenreuther

Zwei zweite Plätze gelangen Ihnen zum Auftakt der Kanuslalom-Qualifikation auf Ihrer Heimstrecke am Augsburger Eiskanal. Hätten Sie eine Torstange nicht berührt, würden Sie die Konkurrenz im Canadier Einer noch deutlicher anführen.

Sideris Tasiadis: Ja, es ist ärgerlich. Meine Torstabberührung war ganz knapp. Ich hatte gedacht, ich passe noch drunter durch, aber es gab eine ganz minimale Berührung. Ich konnte in dem Moment das Boot auch nicht mehr reindrücken. Mir ist die Spitze hochgekommen und dann war es schon passiert.

