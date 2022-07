Kanuslalom

Zwei Wochen vor Kanuslalom-WM: Bundestrainer Klaus Pohlen an Corona erkrankt

Die Coronainfektion von Kanuslalom-Bundestrainer Klaus Pohlen kam zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt: in zwei Wochen beginnt die Weltmeisterschaft auf dem Eiskanal.

Von Andrea Bogenreuther

Zwei Wochen vor der Kanuslalom-Weltmeisterschaft in Augsburg gibt es erneut schlechte Nachricht für das deutsche Nationalteam. Bundestrainer Klaus Pohlen ist an Corona erkrankt und befindet sich seit Montag in heimischer Isolation. "Es geht mir nicht wirklich gut, ich habe Kopfschmerzen, Fieber, Schüttelfrost, starken Husten und Schnupfen", berichtet Pohlen über seine Symptome.

