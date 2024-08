Kickers Offenbach - 1. FC Magdeburg im DFB-Pokal 24/25: Infos zu Termin, Uhrzeit und Übertragung

64 Mannschaften aus ganz Deutschland haben sich für die erste Runde des DFB-Pokals 2024/25 qualifiziert. Der Wettbewerb startet am 16. August 2024. Das Finale wird am 24. Mai 2025 im Olympiastadion in Berlin ausgetragen. In diesem entscheidenden DFB-Pokalspiel wird der Nachfolger von Titelverteidiger Bayer Leverkusen ermittelt. In der Saison 2023/24 setzte sich die „Werkself“ im DFB-Pokalfinale mit einem 1:0-Sieg gegen den Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern durch und sicherte sich damit sowohl den Pokal als auch die Meisterschaft.

Eine der 64 qualifizierten Mannschaften sind die Kickers Offenbach. Der Verein wurde ursprünglich 1899 gegründet, musste jedoch aus finanziellen Gründen einige Zeit später aufgelöst werden. 1901 erfolgte eine Neugründung unter dem heutigen Namen. Bis in die 1960er Jahre war der OFC nahezu kontinuierlich in der höchsten deutschen Spielklasse vertreten und verbrachte auch sieben Saisons in der Bundesliga bis Mitte der 1980er Jahre. Zu den größten Erfolgen zählen die Vizemeisterschaften der Jahre 1950 und 1959 sowie der Gewinn des DFB-Pokals in der Saison 1969/70. In der Saison 2024/25 spielt das Team unter Trainer Christian Neidhart in der Regionalliga Südwest.

In der ersten Runde beim DFB-Pokal 24/25 empfangen die Kickers Offenbach den 1. FC Magdeburg. Der Verein wurde 1965 gegründet und zählt als der größte Sportverein in Sachsen-Anhalt. Die Mannschaft spielt in Blau und Weiß und trägt ihre Heimspiele seit 2006 in der Avnet Arena aus. Der 1. FC gehörte zu den führenden Teams des DDR-Fußballs, gewann 1974 den Europapokal der Pokalsieger und stellte zahlreiche Nationalspieler. Nach der Wiedervereinigung erlebte der Verein einen sportlichen Aufschwung und schaffte 2018 und 2022 den Einzug in die 2. Bundesliga.

Hier in diesem Artikel erfahren Sie alle Infos rund um Termin und Uhrzeit des DFB-Pokalspiels Kickers Offenbach gegen den 1. FC Magdeburg. Außerdem zeigen wir Ihnen, wo die Partie im TV und Stream übertragen wird und geben Ihnen einen kurzen Einblick in die Bilanz der beiden Mannschaften.

DFB-Pokal 24/25: Termin und Uhrzeit für Kickers Offenbach vs. 1. FC Magdeburg

Auf dem Spielplan des DFB-Pokals 2024/25 sind insgesamt 63 verschiedene Begegnungen aufgezählt. Der Termin für die Partie zwischen den Kickers Offenbach und dem 1. FC Magdeburg wurde auf Montag, den 19. August 2024 festgelegt. Anstoß ist um 18 Uhr im Stadion am Bieberer Berg in Offenbach am Main.

Offenbach gegen Magdeburg im DFB-Pokal 24/25: Live-Übertragung im TV und Stream

In dieser Saison bleibt Sky die zentrale Plattform für die umfassende Übertragung des DFB-Pokals. Der Pay-TV-Anbieter zeigt alle 63 Begegnungen des Wettbewerbs, beginnend mit der ersten Runde bis zum Finale. Das Spiel zwischen den Kickers Offenbach und dem 1. FC Magdeburg wird ebenfalls exklusiv auf Sky übertragen.

Von den 63 Partien sind 50 nur bei Sky verfügbar. Zusätzlich wird das Spiel im Livestream auf sky.de angeboten. Das Sport-Paket von Sky ist aktuell ab 25 Euro pro Monat erhältlich, während die Kombination mit Bundesliga und Übertragung der 2. Liga 35 Euro kostet. ARD und ZDF haben ebenfalls die Rechte für den DFB-Pokal und dürfen pro Saison 15 Spiele live übertragen, darunter beide Halbfinals sowie das Finale.

Alle wichtigen Informationen zum DFB-Spiel Offenbach gegen Magdeburg gibt es hier noch einmal kurz zusammengefasst:

Spiel: Kickers Offenbach - 1. FC Magdeburg, DFB-Pokal 24/25, 1. Runde

Datum: 19. August 2024

Uhrzeit: 18 Uhr

Ort: Stadion am Bieberer Berg, Offenbach am Main

Übertragung im Free-TV: -

Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Live-Stream: Sky

Bilanz der beiden Mannschaften im DFB-Pokal 24/25: Kickers Offenbach - 1. FC Magdeburg

Laut der Plattform fussballdaten.de sind die Kickers Offenbach und der 1. FC Magdeburg bislang in zwei Spielen aufeinandergetroffen. Beide Begegnungen haben 2015 im Rahmen der Aufstiegsspiele für die 3. Bundesliga stattgefunden. Im Hinrundenspiel sicherte sich Magdeburg mit einem 1:0 den Sieg gegen Offenbach. Doch auch in der Rückrunde gelang es Magdeburg, die Kickers mit einem 3:1 zu schlagen. Ob die Offenbacher Mannschaft nun nach neun Jahren mit einer Revanche beim DFB-Pokal 24/25 zurückschlägt, bleibt abzuwarten.