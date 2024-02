Klettern

Ein Kletterwettkampf in Augsburg, der Inklusion fördert

Im Augsburger Kletterzentrum findet am 5. März ein "Special Olympics"-Wettkampf statt, an dem rund 50 Sportler und Sportlerinnen teilnehmen.

Plus Nach dem Vorbild der Special Olympics findet am 5. März im Augsburger Kletterzentrum ein ganz besonderer Wettkampf statt. Dessen Wert misst sich nicht nur an der Leistung der Kletternden.

Von Martin Semer

Das gemeinsame Erlebnis soll neben der sportlichen Herausforderung beim ersten "Special Olympics"-Kletterwettkampf am Montag, 5. März, im Augsburger Kletterzentrum im Vordergrund stehen. Dazu werden Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung aus ganz Bayern in die Fuggerstadt kommen. Die Freude der Teilnehmenden am Sport zu sehen, sei das besondere an diesem Wettkampf, sagt Veranstalterin Alina Dajnowicz, Referentin für Ehrenamt und Inklusion beim Deutschen Alpenverein.

Wettbewerb innerhalb unterschiedlicher Leistungskategorien

Am Wettkampftag in Augsburg messen sich die Aktiven in Gruppen verschiedener Leistungsniveaus. Diese Einstufung orientiert sich nicht an den Kriterien Alter und Geschlecht, sondern ausschließlich am Können der Teilnehmenden. Laut Dajnowicz sei dadurch ein „Vergleich mit Gleichen“ möglich. Geklettert wird an sieben Routen, die sich je nach Schwierigkeitsgrad unterscheiden. Grundsätzlich können sich alle Teilnehmenden unabhängig von ihrem Leistungsniveau an allen Routen ausprobieren.

