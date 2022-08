Köln gegen Fehérvár FC in der Conference League 22/23: Termin und Übertragung

In den Play-offs der Europa Conference League 2022/23 trifft der 1. FC Köln am 18.8.2022 auf den FC Fehérvár. Hier finden Sie alle Infos rund um Termin, Ort, Übertragung und Mannschaften.

Die UEFA Europa Conference League geht 2022/23 in die zweite Runde und startet am 8. September mit der Gruppenphase. Für die letzten Plätze in der Liga werden am 18. und 25. August 2022 noch die Play-offs ausgetragen. Im Hinspiel der Qualifikation trifft der 1. FC Köln in seinem Heimstadion auf den ungarischen Gegner FC Fehérvár.

Im vergangenen Jahr fand die erste Saison der Conference League statt, welche sich als drittwichtigster Wettbewerb im europäischen Fußball etabliert hat. In den Play-offs für das neue Turnier spielen insgesamt 44 Mannschaften um die Teilnahme an der Conference League. Die restlichen zehn der insgesamt 32 Teams steigen aus der Europa League ab.

Das Play-off-Spiel Köln gegen FC Fehérvár findet am 18. August statt. Sie möchten den genauen Termin erfahren? Oder wüssten gerne mehr über Ort und Uhrzeit der Übertragung im Free-TV sowie zu den beiden Mannschaften? Hier in diesem Artikel erhalten Sie alle wichtigen Infos.

Termin: Wann ist Anstoß bei Köln gegen Fehérvár in der Conference League 22/23? Datum und Uhrzeit

Das Hinspiel der UEFA Europa Conference League Play-offs findet am Donnerstag, 18. August 2022 im Kölner Rheinenergiestadion statt. Anpfiff der Partie 1. FC Köln vs. FC Fehérvár ist um 20.30 Uhr.

FC Köln - FC FC Fehérvár: Alle Infos zur Übertragung der Conference League im TV und Stream

Das Play-off-Hinspiel der Conference League wird sowohl im Free-TV als auch im Stream gezeigt. Die Übertragungsrechte hat sich dabei RTL gesichert. Zusätzlich zum Free-TV läuft Köln gegen Fehérvár auch im online Livestream bei RTL+.

Für den Stream benötigen Sie jedoch ein Abonnement bei RTL+. Die Kosten dafür belaufen sich auf 4,99 Euro oder 7,99 Euro pro Monat - je nach Abo. Eine Mitgliedschaft können Sie jederzeit kündigen und wer sich noch nicht ganz sicher ist, kann von einem kostenlosen Probemonat Gebrauch machen.

Wir haben Ihnen alle wichtigen Infos zur Übertragung des Kölner Heimspiels hier noch einmal zusammengefasst:

Spiel: 1. FC Köln vs. FC Fehérvár , Play-off der UEFA Europa Conference League 2022/2023

vs. , Play-off der 2022/2023 Datum: Donnerstag, 18. August 2022

Donnerstag, 18. August 2022 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Rheinenergiestadion, Köln

Rheinenergiestadion, Übertragung im Free-TV: RTL

Übertragung im Live-Stream: RTL+

Teams bei 1. FC Köln vs. FC Fehérvár: Das sind die Mannschaften der Conference-League-Play-offs

Die beiden Mannschaften 1. FC Köln und FC Fehérvár kämpfen um den Einzug in die UEFA Europa Conference League 22/23. Wer es geschafft hat, entscheidet sich zwar erst nach dem Rückspiel, am 18. August findet aber zunächst einmal das Hinspiel in Köln statt. Wir haben Ihnen hier die wichtigsten Infos zu beiden Mannschaften kurz und übersichtlich zusammengefasst:

1. FC Köln

Trainer: Steffen Baumgart

Stadion : RheinEnergieStadion

: Ort: Köln , Deutschland

, Liga: Bundesliga

Vereinsfarben: Rot-Weiß

Gründungsdatum: 13. Februar 1948

FC Fehérvár