Bundestrainer Nagelsmann geht mit dieser Nominierung volles Risiko

Nagelsmann hat seinem Kader für die letzten Testspiele eine Radikalkur verordnet und eindeutige Ansagen gesendet. Das ist richtig, birgt aber auch Risiken.

Selten hat ein Bundestrainer für die letzten Testspiele vor einem großen Turnier derart stark umgebaut wie jetzt Julian Nagelsmann. Mehrere Spieler, die lange Zeit ein Abo auf eine Nominierung hatten, sind nicht dabei: Goretzka, Süle, Brandt – um nur drei davon zu nennen – haben kurz vor der Heim-EM ein deutliches Signal des Bundestrainers erhalten. Die Tür ist zwar für keinen der Spieler zu, wie der Bundestrainer betonte. Nach derzeitigem Stand reicht es aber bei keinem des Trios nach derzeitigem Stand für die EM. Das ist ebenso richtig wie der Schritt, gleich mehrere Spieler vom enorm formstarken VfB Stuttgart oder Heidenheims Topscorer Jan-Niklas Beste zu berufen.

Alle Profis, die von diesen Vereinen nun zum DFB reisen, werden nicht nur das oft zitierte Erfolgs-Momentum, sondern auch das "Funkeln in den Augen" haben, von dem Nagelsmann bei der Nominierung sprach. Ganz offensichtlich hat er diese Extraportion Motivation bei manch anderem Spieler zuletzt nicht mehr gespürt.

DFB: Nagelsmann nimmt keine Rücksicht mehr darauf, ob er Spieler verärgert

Mit der Rückversetzung von Kimmich auf die Rechtsverteidigerposition, dem angekündigten Comeback von Ex-Kapitän Manuel Neuer ins Tor und der Rückkehr von Toni Kroos in die Schaltstelle des deutschen Spiels wagte Nagelsmann zuletzt ohnehin schon Schritte, die nicht bei allen Teilen seines Kaders gleich gut angekommen sind – mit der aktuellen Nominierung geht er volles Risiko. Denn so formstark das nun berufene VfB-Quartett sein mag: Auf höchster internationaler Ebene hat bislang keiner der vier gespielt.

Eben das wird aber gefordert sein, wenn es in den Testländerspielen gegen Frankreich und die Niederlande geht. Die Europameisterschaft im eigenen Land wird eine mehrwöchige Belastungsprobe auf höchstem Niveau werden – nicht nur im sportlichen Bereich, sondern mindestens genauso sehr im mentalen Bereich.

Nationalelf: Nagelsmann sendet klare Ansagen an Goretzka und Hummels

Auf die Erfahrung von Leon Goretzka und Mats Hummels wird Nagelsmann verzichten, wenn sie für ihn keinen sportlichen Gegenwert bieten: Recht unumwunden sagte er bei der Nominierung, dass andere Spieler aus seiner Sicht die Rolle in der zweiten Reihe besser annehmen würden als die beiden ehemaligen Galionsfiguren.

Es ist also viel Spannung in der letzten Testphase, bevor der EM-Kader bekannt gegeben wird. Nach Monaten, in denen sowohl Nagelsmann als auch sein Vorgänger Hansi Flick immer wieder mit der Aufstellung experimentierten, muss nun in zwei Spielen ein Fundament für das Heim-Turnier gefunden werden. Zwei Siege wäre auch nicht schlecht, um so etwas wie eine Euphorie endlich aufkommen zu lassen.