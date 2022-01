Deutsches Handball-Drama nimmt kein Ende

Plus Für die deutsche Handball-Nationalmannschaft wird die Lage aufgrund zahlreicher Corona-Infektionen unter den Spielern immer schwieriger.

Selbst in einem Sportfilm wäre die Szene ziemlich weit hergeholt: ein Handball-Ruheständler von fast 40 Jahren – nennen wir ihn Johannes Bitter – ist gerade das erste Mal Papa geworden. Er sitzt mit seiner kleinen Familie beim Abendessen – und erhält einen Anruf vom Bundestrainer. Keine 24 Stunden später steht der Torwart-Oldie bei der EM im slowakischen Bratislava auf dem Parkett und pariert so exzellent, dass die ausgedünnte deutsche Nationalmannschaft gegen Polen siegt. Für Bitter ganz ohne Training, ohne Videostudium, ohne Aufwärmphase. Ein Kaltstart in Perfektion. Der zeigt, welch außergewöhnliche Leistungen in außergewöhnlichen Zeiten möglich sind. Aber leider auch, wie dramatisch sich die Lage einer Sport-Mannschaft in der Corona-Pandemie zuspitzen kann. Wie unberechenbar dadurch ein Wettbewerb wird.

