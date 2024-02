Kein Grund für königsblaue Panikmache

Plus In der vergangenen Saison ist Schalke 04 aus der Bundesliga in die 2. Liga abgestiegen. Nun könnte sogar die Drittklassigkeit drohen, aber die Verantwortlichen sind noch tiefenentspannt.

Wenn man sich im Profifußball irgendwo an Probleme gewöhnt hat, dann vielleicht am ehesten in Gelsenkirchen. Zwei Abstiege in drei Jahren muss man erst einmal verkraften. Nach dem ersten Rückschlag 2021, als man sich erstmals nach 30 Jahren in der zweiten Liga wiedergefunden hat, ging es nach dem sofortigen Wiederaufstieg im Mai 2023 gleich wieder nach unten. Vielleicht ist das der Grund, dass die Verantwortlichen von Schalke 04 gerade mit bewundernswerter Entspanntheit zusehen, wie der Klub auch in der 2. Liga immer tiefer und tiefer trudelt.

Überzeugender als in der vergangenen Saison sind die Leistungen im gut bestückten Unterhaus – wo die Nordlichter aus Kiel und Hamburg gerade ihre Muskeln spielen lassen – nicht geworden. Vor allem auswärts patzt Schalke so zuverlässig, dass der Kultklub, wenn die Dinge ähnlich weiterlaufen wie vergangene Saison, erneut durchgereicht werden könnte. Die Münchner Löwen können ein Lied davon singen, wie schnell man in der Drittklassigkeit verschwindet und wie vergeblich man jedes Jahr auf die Rückkehr in höhere Gefilde hofft.

