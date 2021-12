Rassistische Brandstifter müssen raus aus den Fußballstadien

Plus Erstmals ist ein Fußballspiel in der Dritten Liga wegen rassistischer Beleidigungen abgebrochen worden. Das war richtig. Entscheidend ist, wie es nun weitergeht.

Wenn Warnungen, Androhungen und gutes Zureden nichts nützen, dann braucht es deutlichere Ansagen. Dann muss ein Fußballspiel wie die Drittliga-Partie zwischen Duisburg und Osnabrück auch mal abgebrochen werden. Ähnliches darf kein Tabu für die Bundesliga und die 2. Liga sein. Nur so wird der ein oder andere „Fan“ mal darüber nachdenken, welchen Umgang wir eigentlich mit unseren Mitmenschen pflegen. Denn bei rassistischen Beleidigungen ist definitiv Schluss mit der Meinungsfreiheit. Affenlaute gegen dunkelhäutige Fußball-Profis sind so dumm wie unerträglich und untolerierbar. Deshalb war der Spielabbruch des mutigen Schiedsrichters Nicolas Winter der einzig richtige Weg, um ein Zeichen für die Zukunft zu setzen.