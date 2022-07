Kuhsee-Triathlon

17:05 Uhr

Wie sich der erste Kuhsee-Triathlon für die Sportlerinnen und Sportler anfühlt

Geschafft! Seinen ersten Kuhsee-Triathlon hat der Augsburger Fabian Wagner in einer Zeit von unter 1:20 bewältigt.

Plus Viele Amateure haben sich in diesem Jahr erstmals an eine Teilnahme beim Kuhsee-Triathlon gewagt. Worauf es ankommt, erzählt einer, der besser durchgekommen ist, als er es erwartet hat.

Von Andrea Bogenreuther

Obwohl er früh an das Südufer des Kuhsees gekommen ist, gerät Fabian Wagner noch ein wenig in Stress. Der Transponder mit seiner Startnummer ist kaputt gegangen und deshalb muss er sich kurz vor seiner ersten Teilnahme am Kuhsee-Triathlon noch schnell einen neuen organisieren und sollte eigentlich sein Rad noch umparken.

