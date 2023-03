Landberg

vor 35 Min.

Wenn plötzlich Nagelsmann auf dem Platz steht

Julian Nagelsmann war am Samstag 25.3. in Landsberg und spielte mit von links Benno Vivell, Dennis Paissiev und Benjamin Blässing Fußball.

Plus Julian Nagelsmann lenkt sich auf eine ganz besondere Art von seiner Entlassung in München ab. Zumal es schon einige Interessenten für den 35-Jährigen gibt.

Von Marco Scheinhof Artikel anhören Shape

Natürlich war Julian Nagelsmann enttäuscht. Ist es vermutlich noch immer, wenngleich sich am dunklen Himmel mehr als einige Aufhellungen zeigen. Bis Freitag war Nagelsmann Bayern-Trainer, zumindest offiziell. Über seine Entlassung war bereits einige Tage zuvor nachgedacht worden, ehe es kurz vor dem Wochenende amtlich wurde.

Nagelsmann also hat erstmals erleben müssen, wie sich eine erzwungene Trennung für einen Trainer anfühlt. Manch einer hätte sich bei einer solchen Enttäuschung in die eigenen vier Wände zurückgezogen, die dürften beim 35-Jährigen in einer bevorzugten Münchner Wohngegend recht komfortabel ausgestattet sein. Er hätte sich also durchaus recht angenehm ablenken können, ohne sich in der Öffentlichkeit zu zeigen.

