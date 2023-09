Motorsport

Fred Hoenle ist auch mit 80 Jahren noch in Mickhausen auf der Piste

Plus Bei der 40. Jubiläumsausgabe des Bergrennens in Mickhausen startet auch der 80-jährige Pilot Fred Hoenle. Der Architekt fuhr schon gegen Michael Schumacher und Mika Häkkinen.

Wenn Landwirte ihre Höfe zur Verfügung stellen, Eigenheimbesitzer oder Kleinbetriebe ihre Garagen räumen, um für ein Wochenende ein Fahrerlager der besonderen Art zu bieten, dann ist es wieder so weit: Das Mickhauser Bergrennen steht auf dem Programm. Am Samstag mit vier Trainingsläufen und am Sonntag mit vier Wettfahrten geht die 40. Jubiläumsausgabe über die ganz besondere Motorsport-Bühne im Augsburger Südwesten. Fred Hoenle hat sein Fahrerlager bereits aufgeschlagen. "Ich bin wieder bei der Familie Ullmann. Zwei Garagen und ein Carport sind perfekt für mich. Einen Mechaniker bringe ich mit", erzählt der Augsburger Architekt, der mit 80 Jahren der älteste unter den rund 130 Teilnehmern des Bergrennens ist.

Mit seinem Kaiman-Super V startet Hoenle in der Klasse GLP. Dort kommt es darauf an, möglichst gleich schnelle Läufe hinzulegen. 2200 Meter lang ist die Strecke von der Startkurve, vorbei an der Antoniusbuche, durch das Karussell und schließlich in die S-Kurve.

