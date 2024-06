Formel 1

vor 37 Min.

Norris schnappt sich Pole Position in Barcelona

Am Morgen muss das McLaren-Motorhome geräumt werden. Die Feuerwehr rückt an. Am Nachmittag holt sich Lando Norris die Pole in Spanien.

Nach der Aufregung um einen Feuerwehreinsatz im McLaren-Motorhome ist Lando Norris in Spanien zur Pole Position gerast. Der McLaren-Fahrer verwies auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya Red-Bull-Pilot Max Verstappen auf den zweiten Platz. Für Norris war es die zweite Pole seiner Formel-1-Karriere. Erstmals hatte er Startplatz eins 2021 in Russland geholt. Auf dem dritten Rang nach einer engen Startplatzjagd landete Lewis Hamilton im Mercedes. Nur Stunden vor Norris' starker Qualifikation hatte die Feuerwehr einen Brand in der McLaren-Behausung löschen müssen. Die Formel 1 bestreitet am Sonntag in Barcelona den 1111. Grand Prix ihrer Geschichte. Verstappen führt nach sechs Siegen aus den ersten neuen Rennen die WM-Wertung deutlich an. Der Niederländer hat 56 Punkte mehr als der Zweite Charles Leclerc von Ferrari. (dpa)

Themen folgen