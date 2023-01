Vettel und Schumacher scheitern bei Race of Champions

Im Schnee von Schweden sind die Hoffnungen von Sebastian Vettel und Mick Schumacher auf den Nationen-Titel beim Race of Champions geplatzt.

Das Rennfahrer-Duo scheiterte im Halbfinale der Motorsport-Spaßveranstaltung auf der zugefrorenen Ostsee nahe Pite Havsbad. Wegen eines Frühstarts verlor Formel-1-Ruheständler Vettel nachträglich den Sieg im Duell mit dem Brasilianer Felipe Drugovich. Auch gegen den Belgier Thierry Neuville unterlag Vettel. Das konnte Schumacher nicht mehr wettmachen.

Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher setzte sich zwar zunächst gegen Drugovich durch, musste sich im entscheidenden Lauf aber Neuville geschlagen geben. Damit war das deutsche Duo ausgeschieden. Im Finale zogen Neuville und Drugovich dann den Kürzeren gegen das Vater-Sohn-Duo Petter und Oliver Solberg.

Vettel und Schumacher hatten eigentlich den neunten Sieg für Deutschland im Nationen-Cup angestrebt. Vettel ist seit Jahren Dauergast bei dem Event und hat bereits acht Siege eingefahren, einmal davon auch in der Einzelwertung. Beim Race of Champions treten internationale Topfahrer aus verschiedenen Rennserien mit verschiedenen Wagen gegeneinander an.

