Julian Nagelsmann kauft offenbar Grundstück am Tegernsee

Julian Nagelsmann hat seit seiner Freistellung vom FC Bayern viel Zeit. Diese scheint er zu nutzen – unter anderem am Tegernsee.

Es ist eine ganz schöne Umstellung für Julian Nagelsmann. Vor ein paar Tagen lebte er noch das stressige und fordernde Leben eines Trainers des FC Bayern. Nun hat er als Ex-Trainer eine ganze Menge Zeit. Diese scheint er auch zu nutzen, wie ein Bericht der Bild nahelegt. Demnach hat sich der gebürtige Landsberger ein Grundstück am Tegernsee gekauft. Es soll sich um "ein Stück Himmel auf Erden" handeln, wenn man dem Inserat glaubt.

Hat sich Nagelsmann ein Grundstück am Tegernsee gekauft?

Nagelsmann wurde mit seiner Freundin Lena Wurzenberger, die jüngst ihren Vertrag bei Bild kündigte, am Rathaus der Gemeinde Tegernsee fotografiert. In dem Gebäude soll der 35-Jährige zusammen mit Wurzenberger mehr als eine Stunde verbracht haben. Laut der Bild sprachen sie mit der zuständigen Behörde über die Bebauung des Grundstücks.

Dem Bericht zufolge handelt es sich um ein 793 Quadratmeter großes Grundstück, das direkt am Tegernsee liegt. Es soll den stattlichen Wert von 5,5 Millionen Euro haben. In einem Inserat, welches online abrufbar ist, wird das entsprechende Grundstück als "ein Stück Himmel auf Erden" beschrieben. Demnach kann es mit einem "unverbauten Seeblick" punkten. Auch soll es ganztägig Sonne bieten, "bis zum Sundowner auf der eigenen Terrasse". Dem Bau einer Villa ganz nach den eigenen Wünschen steht offenbar auch nichts im Weg. Ein genehmigter Bauvorbescheid soll vorliegen. Es können bis zu vier Etagen und eine Tiefgarage entstehen.

Tegernsee: Nagelsmann-Gerücht um Tottenham ist nicht heiß

Nagelsmann wollte sich laut dem Bericht nicht bezüglich eines Grundstücks am Tegernsee äußern. Er war vor einigen Tagen überraschend als Chef-Coach des FC Bayern München freigestellt worden. Er hatte noch keine zwei Jahre seines Vertrags erfüllt, der über fünf Jahre laufen sollte. Als Nachfolger wurde mit Thomas Tuchel ein Mann zum Bayern-Trainer ernannt, der Nagelsmann schon beim FC Augsburg II trainierte.

Kurz nach seiner Entlassung zeigte sich Nagelsmann bei einem Fußballspiel in seiner Heimat Landsberg am Lech. In der Folge kamen Gerüchte auf, dass der Coach den Trainerposten bei Tottenham Hotspur in London übernehmen könnte. Mittlerweile ist klar, dass das Gerücht nicht heiß ist. Nagelsmann scheint frühestens im Sommer wieder offen für einen neuen Job zu sein.

