Major Tom als Torhymne – oder doch nicht?

Deutschland spielte mit pinkfarbenen Trikots und neuer Torhymne gegen die Niederlande "völlig losgelöst". Was Major Tom mit dem DFB zu tun hat.

Ein Schuss, eine ansehnliche Flugkurve, ein wackelndes Tor – und Maxi Mittelstädt hebt vor Freude über den Ausgleich wie "völlig losgelöst" ab. Das Lied von Peter Schilling erschallte nach dem Treffer im Stadion. Der DFB hatte sich kurzfristig dafür entschieden, den Hit aus den 80er-Jahren als Torhymne abzuspielen. Thomas Müller oder auch "Radio Müller" sagte anschließend: "Major Tom ist schon ein cooles Lied zum Mitgehen." Der Klassiker wurde auf Spotify fast 100 Millionen Mal gestreamt.

Doch wie kam es zur neuen Hymne? Der FCA-Blogger Max Kirchi hatte dafür eine Onlinepetition gestartet, die in kürzester Zeit über 69.000 Unterschriften sammelte, woraufhin sich der DFB dem Willen der Fans fügte. Bereits vorher erlangten Posts dazu auf X viel Aufmerksamkeit. Auch auf TikTok und anderen sozialen Netzwerken gingen einige Kurzvideos zur neuen Torhymne viral.

Was Major Tom uns mit auf den Weg geben sollte

Momentan mag die Nationalmannschaft "völlig losgelöst" von der Kritik der letzten Jahre spielen, allerdings muss sie darauf achten, nicht zu hoch hinauszuwollen. So mitreißend "Major Tom" auch sein mag, so traurig ist eigentlich der Liedtext. Der Major folgt einem mysteriösen Licht und verliert im Weltraum den Kontakt zur Bodenstation, um am Ende für immer zu verschwinden.

Wird Major Tom die offizielle deutsche Torhymne?

Grölen gehört ins Stadion, und wie Müller treffend analysiert, ist Major Tom "ein super Lied zum Mitgrölen". Der DFB kam den Fans mit der Musikauswahl entgegen und stärkte den Zusammenhalt zwischen Nation und Mannschaft. Offenbar sollte es eine einmalige Aktion sein, da bereits bei Niclas Füllkrugs Siegtreffer die alte Torhymne "Kraftwerk 400" gespielt wurde. Doch die UEFA grätschte bei der Frage der Tormusik bereits brutal dazwischen. Major Tom wird während der EM nicht abgespielt. Stattdessen gibt es eine einheitliche Torhymne.

