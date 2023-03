"Von Belgien vorgeführt" – Pressestimmen nach dem Testspiel

Die deutsche Nationalmannschaft kassierte nach ihrem souveränen Sieg gegen Peru im Testspiel gegen Belgien eine Niederlage. "Immerhin tut sich Can hervor", lautete das Fazit mehrerer Medien.

Im ersten großen Härtetest nach dem WM-Debakel im vergangenen Jahr musste die deutsche Nationalmannschaft am Dienstagabend eine Niederlage einstecken. Nach einer komplett missratenen Anfangsphase verlor das Team von Bundestrainer Hansi Flick sein Testspiel gegen Belgien mit 2:3 (1:2). Mehrere Medien schrieben von einer "Vorführung" der Mannschaft. Mit Emre Can habe es aber immerhin einen kleinen Lichtblick gegeben. Drei Tage zuvor hatte die Nationalmannschaft noch einen souveränen 2:0-Erfolg gegen Peru eingefahren.

Deutschland - Belgien: Pressestimmen zum Testspiel aus Deutschland

"Belgien mit dem deutschen Coach Domenico Tedesco hat Deutschland in einem Testspiel am Dienstag (28.03.2023) in Köln klar die Grenzen aufgezeigt. In der ersten halben Stunde drohte sogar ein Debakel, am Ende stand eine verdiente 2:3 (1:2)-Niederlage - mit vielen offenen Fragen." - Sportschau

"Bereits nach neun Minuten lag die DFB-Elf gegen Belgien mit 0:2 zurück. Doch eine Systemumstellung brachte Aufschwung, der trotz deutlicher Leistungssteigerung unbelohnt blieb." - Kicker

"Der DFB wird von Belgien über weite Strecken vorgeführt. Die erste Hälfte ist desaströs. Niclas Füllkrug schreibt dennoch Geschichte."- Sport1

"Die deutsche Nationalmannschaft unterlag der Auswahl Belgiens am Dienstagabend 2:3 (1:2). Vor allem die Hintermannschaft dürfte Bundestrainer Hansi Flick während der Partie Sorgen bereitet haben, die DFB-Abwehr ließ sich im ersten Durchgang regelmäßig von den Roten Teufeln düpieren. Einer der wenigen Lichtblicke war Emre Can, der den angeschlagenen Leon Goretzka ersetzte." - Eurosport

"30 Minuten lang legte Testgegner Belgien die Schwächen der DFB-Elf gnadenlos offen. Dann machte Emre Can das deutsche Spiel rustikaler – und besser. Muss der Stil der Nationalmannschaft schmutziger werden?" - Spiegel

"Die Nationalmannschaft versetzt ihrem Bundestrainer einen richtigen Schrecken – und verliert nach frühem Rückstand 2:3 gegen furiose Belgier. Treffer von Füllkrug und Gnabry kommen zu spät, immerhin tut sich Can hervor." - Süddeutsche Zeitung

"Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird in der ersten halben Stunde von ihrem Gegner aus Belgien vorgeführt, kämpft sich danach durch Füllkrug und Gnabry heran – verliert aber dennoch." - Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Puh! Deutschland wird in Köln von Belgien eine Halbzeit lang hergespielt. Das 2:3 ist am Ende schmeichelhaft. Was für ein Euphorie-Dämpfer im ersten Härtetest nach der WM." - Bild

Pressestimmen zu Deutschland - Belgien aus Belgien

"Unter dem neuen Bundestrainer Domenico Tedesco zeigten die Red Devils in 25 Minuten, was in ihnen steckt. Belgien besiegte Deutschland mit 2:3, der erste Sieg gegen seinen östlichen Nachbarn seit 69 Jahren." - De Standaard

"Die Roten Teufel gewannen am Dienstagabend nach einem Spektakel ein Freundschaftsspiel gegen Deutschland mit 2:3. Im fast ausverkauften RheinEnergie-Stadion des FC Köln war Kevin De Bruyne mit zwei Torvorlagen für Yannick Carrasco und Romelu Lukaku sowie einem Tor der absolute Star." - De Morgen

"Die Red Devils gewannen in Köln mit 2:3 gegen Deutschland. Nach nicht einmal zehn Minuten stand es nach Toren von Carrasco und Lukaku bereits 0:2 für die Belgier. De Bruyne entschied das Schauspiel zehn Minuten vor Schluss für sich." - Het Laatste Nieuws

"Verrückt! Die Red Devils legten Deutschland nach einer magischen ersten halben Stunde übers Knie, Kevin De Bruyne war erneut der geniale Architekt." - Het Nieuwsblad

"Die Red Devils wirbelten - vor allem in der ersten halben Stunde - über Deutschland und Kevin De Bruyne war der große Motor des Teams. Er packte bei diesem schönen 2:3-Sieg mit zwei Vorlagen und einem Tor aus. Der mürrische King Kev der WM ist komplett verschwunden. Er hat wieder Spaß mit der Nationalmannschaft." - Gazet van Antwerpen