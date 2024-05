Saison startet mit Kansas City Chiefs gegen Baltimore Ravens

Die beiden besten Teams der AFC eröffnen die neue NFL-Saison: Super-Bowl-Sieger Kansas City Chiefs bekommt es mit den Baltimore Ravens zu tun. Auch wo Tom Bradys neue Karriere beginnt, steht fest.

Die NFL-Saison beginnt am 5. September mit einem Duell zwischen den Kansas City Chiefs und den Baltimore Ravens. Das gab die Liga nun, zwei Tage vor Veröffentlichung des kompletten Spielplans, bekannt. Die Chiefs und die Ravens hatten sich im Finale der AFC gegenübergestanden. Die Chiefs gewannen die Partie 17:10 und holten danach zum dritten Mal binnen fünf Jahren den Super Bowl. Drei Tage nach dem Auftakt an einem Donnerstagabend (Ortszeit) kommt es in Cleveland zum Duell der Browns mit den Dallas Cowboys - und dem Debüt von Ex-Quarterback Tom Brady als TV-Experte.

Die NFL kommt in dieser Saison erneut nach Deutschland und spielt zum zweiten Mal eine Partie im Stadion des FC Bayern München. Der Gegner der Carolina Panthers ist noch nicht öffentlich.

(dpa)