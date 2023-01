Stützle mit zwei Torvorlagen bei Ottawas Erfolg über Toronto

Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat mit den Ottawa Senators einen 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)-Auswärtserfolg gegen die Toronto Maple Leafs eingefahren.

Beim zweiten Sieg in der nordamerikanischen Eishockey-Liga nacheinander war Stützle zum sechsten Mal in dieser Saison mit zwei Torvorlagen in einem Spiel zur Stelle. Der 21 Jahre alte Stürmer war an der 1:0- und 2:1-Führung direkt beteiligt. Den Gastgebern gelang kurz darauf der Ausgleich, doch die Senators waren im zweiten Drittel zwei weitere Male erfolgreich und entschieden die Partie im Schlussabschnitt. Trotz des 22. Saisonsieges bleibt Ottawa in der Eastern Conference auf dem drittletzten Tabellenplatz.

Nico Sturm verlor mit den San Jose Sharks mit 4:5 (1:1, 0:0, 3:3) nach Verlängerung bei den Carolina Hurricanes. Sturm hatte im dritten Durchgang die 3:2-Führung der Gäste vorbereitet, zwei Minuten vor Schluss erhöhten die Sharks auf 4:2. Doch dann kassierten sie in der regulären Spielzeit noch zwei Treffer, nach 55 Sekunden in der Verlängerung gelang den Hurriances das Siegtor.

Auch Moritz Seider musste mit den Detroit Red Wings eine Niederlage einstecken, mit 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) zogen die Red bei den New York Islanders den Kürzeren. Erst zum zweiten Mal in dieser Saison blieb Detroit in einem Spiel ohne Treffer.

