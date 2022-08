Nordische Kombination Weltcup 2022/23: Zeitplan und Übertragung im TV oder Live-Stream

Der Weltcup Nordische Kombination 2022/23: Welcher Zeitplan gilt? Welche Termine sollte man sich notieren? Wo gibt es die Übertragung im TV oder Live-Stream?

Der Nordische Kombination Weltcup 2022/23 der Männer findet vom 25. November 2022 bis zum 26. März 2023 statt. Die Frauen gehen von 2. Dezember 2022 bis 11. März 2023 an den Start. Dazu gehört auch die Weltmeisterschaft in Planica im Februar und März 2023. Alle Infos zu den Terminen, dem Zeitplan und der Übertragung im TV und Stream erhalten Sie in diesem Artikel.

Zeitplan und Termine des Nordische Kombination Weltcup 22/23

Welcher Zeitplan gilt für die männlichen Teilnehmer beim Nordische Kombination Weltcup 2022/23? Welche Wettkämpfe werden wo ausgerichtet? Das entnehmen Sie der untenstehenden Übersicht mit allen Austragungsorten und Terminen:

Datum Austragungsort Disziplinen 25. - 27.11.22 Ruka, Finnland Skispringen HS 142, Langlauf 5 km / 10 km 3. - 4.12.22 Lillehammer , Norwegen Skispringen HS 100 / HS 140, Langlauf 10 km 17. - 18.12.22 Ramsau , Österreich Skispringen HS 97, Langlauf 10 km 6. - 8.1.23 Otepää , Estland (Mixed) Skispringen HS 97, Langlauf 4 x 5 km / 10 km 14. - 15.1.23 Klingenthal, Deutschland Skispringen HS 140, Langlauf 10 km 21. - 22.1.23 Chaux-Neuve, Frankreich Skispringen HS 118, Langlauf 10 km 27. - 29.1.23 Seefeld , Österreich Skispringen HS 109, Langlauf 7,5 km / 10 km / 12,5 km 4. - 5.2.23 Oberstdorf , Deutschland Skispringen HS 106, Langlauf 10 km 11. - 12.2.23 Schonach , Deutschland Skispringen HS 100, Langlauf 10 km 25.2. - 4.3.23 Planica , Slowenien (WM) (Mixed) Skispringen HS 102, Team Skispringen HS 138, Langlauf 4 x 5 km / 10 km 11. - 12.3.23 Oslo , Norwegen Skispringen HS 134, Langlauf 10 km 25. - 26.3.23 Lahti , Finnland (Team) Skispringen HS 130, Team Langlauf Sprint, Langlauf 10 km

Weltcup der Frauen 22/23: Zeitplan und Termine

Der folgende Zeitplan gilt für die Frauen beim Nordische Kombination Weltcup 2022/23. Er enthält lediglich sieben der zwölf Austragungsorte des Weltcups der Männer. Ein weiterer Unterschied ist unter anderem, dass die Langlaufdistanz der Frauen meist 5 km beträgt, während es bei den Männern 10 km sind.

Datum Austragungsort Disziplinen 2. - 3.12.22 Lillehammer , Norwegen Skispringen HS 100, Langlauf 5 km 17. - 18.12.22 Ramsau , Österreich Skispringen HS 97, Langlauf 5 km 6. - 8.1.23 Otepää , Estland (Mixed) Skispringen HS 97, Langlauf 4 x 5 km / 5 km 27. - 28.1.23 Seefeld , Österreich Skispringen HS 109, Langlauf 5 km 11. - 12.2.23 Schonach , Deutschland Skispringen HS 100, Langlauf 5 km 24. - 26.2.23 Planica , Slowenien (WM) (Mixed) Skispringen HS 102, Langlauf 4 x 5 km / 5 km 9. - 11.3.23 Oslo , Norwegen Skispringen HS 106, Langlauf 5 km

Der Weltcup der Nordischen Kombination 22/23 live im TV

Sie möchten den Nordische Kombination Weltcup 22/23 im Free-TV oder Live-Stream sehen? In diesem Fall werden vermutlich keine Wünsche offen bleiben. In der vergangenen Saison übertrugen sowohl ARD und ZDF als auch Eurosport die Wettkämpfe live und kostenlos im Fernsehen. Außerdem stellten die Sender sowie der Streamingdienst DAZN Online-Angebote zur Verfügung. Ob das dieses Jahr erneut der Fall ist, bleibt momentan offen. Sobald die Informationen verfügbar sind, informieren wir Sie hier mit einem umfassenden TV-Kalender.

So funktioniert der Weltcup in der Nordischen Kombination 22/23

Nordische Kombination - das bedeutet, dass die Sportlerinnen und Sportler nach ihrem Sprung von der Schanze auch noch zu einem Langlauf-Rennen antreten. Das sollten Sie zum Weltcup in der Saison 22/23 wissen:

Die sogenannten Kombinierer fahren in dieser Saison 30 Weltcuprennen .

. Der Großteil davon sind Einzelrennen : pro Athlet ein Sprung und ein Rennen über 5 oder 10 km.

: pro Athlet ein Sprung und ein Rennen über 5 oder 10 km. Hier gilt die Gundersen-Methode . Umso weiter der Sprung, desto früher die Starterlaubnis beim Langlaufen. Ein Meter wird in eine Verzögerung von 4,8 Sekunden umgerechnet. Das heißt: Ist ein Springer einen Meter hinter der Distanz des Besten gelandet, darf er beim Langlauf 4,8 Sekunden nach dem Besten losfahren.

. Umso weiter der Sprung, desto früher die Starterlaubnis beim Langlaufen. Ein Meter wird in eine Verzögerung von 4,8 Sekunden umgerechnet. Das heißt: Ist ein Springer einen Meter hinter der Distanz des Besten gelandet, darf er beim 4,8 Sekunden nach dem Besten losfahren. Daneben finden Teamwettbewerbe statt: einmal mit zwei Athleten je Nation, einmal mit vier Athleten.

statt: einmal mit zwei Athleten je Nation, einmal mit vier Athleten. Seit 2021 gibt es auch Damenrennen beim Weltcup . 15 Wettkämpfe an sieben Austragungsorten werden ausgerichtet.

beim . 15 Wettkämpfe an sieben werden ausgerichtet. Die Nordische Kombination ist für Frauen noch nicht olympisch , sie sind aber Teil der WM.

ist für Frauen , sie sind aber Teil der WM. Zusätzlich zu Einzel- und Teamrennen findet 2022/23 außerdem eine Mixed-Staffel statt.