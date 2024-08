Deutschland vs. Frankreich live im Free-TV und Stream: Basketball-Frauen im Viertelfinale bei Olympia 2024

Die deutsche Basketball Damen-Nationalmannschaft steht im Viertelfinale der Olympischen Spiele 2024 in Paris. Als Gegner steht ihnen das französische Team gegenüber. In der Gruppenphase hatte Frankreich in drei Spielen fünf Punkte ergattern können. Australien und Nigeria kamen zwar auch auf fünf Punkte, Frankreich konnte sich jedoch mit dem besten Torverhältnis als Gruppensieger feiern. Deutschland wurde mit ebenfalls fünf Punkten Gruppenzweiter hinter dem Team aus den USA. Jetzt stehen sich Deutschland und Frankreich im Viertelfinale gegenüber. Wann findet das Spiel statt und wo wird es im TV und Stream übertragen? Alle Infos zur Partie finden Sie hier.

Olympia 2024: Deutschland vs. Frankreich - Termin und Uhrzeit des Viertelfinals

Laut Zeitplan für Olympia 2024 werden alle Viertelfinalspiele der Basketball-Damen bei Olympia 2024 an einem Tag ausgetragen. Am Mittwoch, den 7. August 2024, entscheidet sich, wer weiterhin die Chance auf eine Olympia-Medaille hat. Das Spiel Deutschland gegen Frankreich findet am Abend um 18 Uhr statt. Der Gewinner trifft im Halbfinale dann entweder auf Spanien oder auf Belgien. Hier finden Sie alle Viertelfinal-Termine auf einen Blick:

11 Uhr: Serbien - Austrlien

14.30 Uhr: Spanien - Belgien

18 Uhr: Deutschland - Frankreich

21.30 Uhr: USA - Nigeria

Olympia 2024: Deutschland gegen Frankreich - Übertragung im TV und Stream

Die Rechte zur Übertragung der Olympischen Spiele hat sich Warner Bros. Discovery gesichert. Die Wettkämpfe gibt es also live im Free-TV bei Eurosport 1 zu sehen. Auch das Viertelfinale von Deutschland und dem Gastgeber Frankreich ist hier um 18 Uhr frei empfänglich. Am 7. August 2024 begleitet außerdem das das Geschehen bei den Olympischen Spielen. Man darf also davon ausgehen, dass auch das Viertelfinale der deutschen Basketball-Damen Teil des TV-Programms sein wird. Neben der Übertragung im TV gibt es zusätzlich einen Livestream bei ZDF und DAZN. Das Sport-Event in Paris wird in der Bercy Arena im 12. Arrondissement ausgetragen. Das Stadion wird bei den Olympischen Spielen aber nicht nur für das Basketball Turnier genutzt. Auch die Wettkämpfe im Geräteturnen und Trampolinturnen finden hier statt. Für einzelne Wettkämpfe bei Olympia gibt es sogar noch Tickets.

Hier finden Sie noch einmal alle wichtigen Details zum Basketball Viertelfinale im Überblick:

Spiel: Deutschland - Frankreich, Olympia 2024, Basketball-Viertelfinale, Frauen

Datum: Mittwoch, 7. August 2024

Uhrzeit: Anpfiff um 18 Uhr

Ort: Bercy Arena, Paris

Übertragung im Free-TV: Eurosport 1, ZDF

Übertragung im Pay-TV: -

Übertragung im Live-Stream: ZDF, DAZN, discovery+

Deutschland gegen Frankreich im Viertelfinale bei Olympia 2024: Bilanz der Teams

Frankreich ist sowohl Gastgeber der Olympischen Spiele 2024 als auch Drittplatzierter bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020. Auch bei der EM im Jahr 2023 erkämpften sich die französischen Basketball-Damen die Bronze Medaille. Deutschland lag bei der Europameisterschaft auf dem 6. Platz und schaffte die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 nicht. Frankreich dürfte also als Favorit in die Partie am Mittwochabend gehen. Trotzdem haben in diesem Jahr beide Mannschaften eine gute Gruppenphase gespielt und beide Teams haben fünf Punkte erreicht. Deutschland musste sich lediglich den USA geschlagen geben, die erneut als einer der Titelfavoriten im Basketball bei Olympia 2024 gehandelt werden.

Das ist der Kader der deutschen Nationalmannschaft:

Lina Sonntag

Romy Bär

Alexandra Wilke

Marie Gülich

Leonie Fiebich

Luisa Geiselsöder

Frieda Bühner

Satou Sabally

Alexis Peterson

Nyara Sabally

Alina Hartmann

Emily Bessoir

Das ist der Kader der französischen Nationalmannschaft:

Marine Johannès

Janelle Salaün

Gabby Williams

Dominique Malonga

Iliana Rupert

Valériane Vukosavljević

Alexia Chartereau

Marine Fauthoux

Sarah Michel

Romane Bernies

Leïla Lacan

Marième Badiane

