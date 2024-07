Nach dem Ende der Fußball-EM 2024 und einer kurzen Verschnaufpause für Sportbegeisterte steht das nächste große Sportevent in den Startlöchern. Die Olympischen Spiele 2024 finden vom 26. Juli bis zum 11. August in Paris statt. Bei den Team-Sportarten sind auch die Basketball-Herren mit von der Partie und müssen sich bei ihrem Auftaktspiel gegen Japan beweisen.

Neben dem Spiel gegen Japan muss sich das Team in der Gruppenphase außerdem gegen Brasilien und Frankreich behaupten, um zu den Matches um die Medaillen weiterrücken zu können. Das Spiel gegen Brasilien erfolgt gleich zwei Tage später und das gegen Frankreich weitere zwei Tage darauf.

An welchem Tag findet das Auftaktspiel zwischen Deutschland und Japan statt? Um wie viel Uhr ist Anpfiff? Wie läuft die Übertragung des Spiels? Die Antworten auf diese Fragen und weitere Informationen finden Sie hier.

Olympia 2024: Deutschland vs. Japan im Basketball - Termin und Uhrzeit

Laut Basketball-Spielplan bei den Olympischen Spiele in Paris findet das Spiel zwischen Deutschland und Japan am 27. Juli 2024 statt. Damit markiert es neben drei anderen Matches den Auftakt der Gruppenphase des Herren-Basketballs. Für die Frauen geht es einen Tag später los, wobei die Frauen des deutschen Teams erst am 29. Juli ihr Können gegen Belgien unter Beweis stellen müssen.

Der Anpfiff findet um 13.30 Uhr im Stade Pierre-Mauroy statt. Das Stadion, welches sonst für Fußball genutzt wird, befindet sich in der Stadt Villeneuve-d’Ascq. Diese befindet sich im Norden Frankreichs, nahe der Metropole Lille.

Deutschland - Japan live im Free-TV und Stream: Basketball-Übertragung bei Olympia 2024

Wer sich keine Tickets sichern konnte, um die Sportveranstaltungen der Olympischen Spiele 2024 live zu sehen, kann diese natürlich auch ganz bequem von zu Hause aus verfolgen. Zuschauerinnen und Zuschauer können auf die Übertragung im TV und Stream zurückgreifen.

Zum einen können Sie das Spiel beim Sender Eurosport 1 ansehen. Neben dem Spartensender übertragen auch die Öffentlich-Rechtlichen an jedem Tag der Olympischen Spiele live aus Paris. Das Basketballspiel zwischen Deutschland und Japan läuft im Free-TV in der ARD.

Weiterhin haben Sie die Chance, das Match per Live-Stream zu verfolgen. Parallel zur TV-Übertragung läuft das Spiel auch im Live-Stream der ARD . Außerdem wird es auf discovery+ übertragen - der Stream ist jedoch kostenpflichtig und setzt ein Abonnement voraus.

Zur besseren Übersicht finden Sie die Informationen zur Übertragung der Partie zwischen Deutschland und Japan noch einmal gebündelt:

Spiel: Deutschland - Japan, Basketball Herren, Olympia 2024, Gruppenphase

Datum: 27. Juli 2024

Uhrzeit: 13.30 Uhr

Ort: Stadion Pierre-Mauroy, Region Lille

Übertragung Free-TV: ARD , Eurosport 1

Übertragung Stream: ARD , Discovery+ , DAZN

Eine Generalprobe des Spiels fand nur wenige Tage vor dem Beginn der Olympischen Spiele statt. Vor gut einer Woche beweist sich das Team von Bundestrainer Gordon Herbert in Berlin gegen den Konkurrenten schon einmal bei einem Freundschaftsspiel. Dieses ging 104:83 für Deutschland aus und lässt Fans hoffen, dass das deutsche Nationalteam auch dann mit guten Leistungen überzeugen kann, wenn es bei den Olympischen Spielen in Paris um die Medaillen geht.