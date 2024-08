Frankreich – Deutschland bei Olympia 2024: Basketball-Übertragung live im Free-TV und Stream

Bei Olympia 2024 ist Basketball eine der 32 Disziplinen, in denen Sportler aus über 200 Ländern versuchen, die goldene Medaille für ihre Nation zu gewinnen. Basketball-Weltmeister Deutschland hat sich für Olympia qualifizieren können. Als Mitglied der Gruppe B treffen die Herren am 3. Spieltag der Vorrunde auf die Franzosen. Beide Teams begannen die Olympischen Spiele mit einem jeweiligen Auftakt-Sieg am 1. Spieltag – Deutschland gegen Japan und Frankreich gegen Brasilien. Wird Frankreich gegen den Weltmeister Deutschland siegen können? Das wird sich am 3. Spieltag zeigen.

Alle Informationen rund um den Termin, die Uhrzeit und die Übertragung des Basketballspiels zwischen Deutschland und Frankreich erfahren Sie hier.

Frankreich gegen Deutschland bei Olympia 2024: Termin und Uhrzeit

Im Basketball der Herren treten am Freitag, dem 2. August 2024, die Deutschen gegen die Gastgeber der Olympischen Spiele 2024 an. Laut dem Zeitplan von Olympia 2024 ist der Anpfiff für 21 Uhr geplant. Gespielt wird in der Stade Pierre-Mauroy in Lille im Norden Frankreichs.

Frankreich – Deutschland bei Olympia 2024: Basketball-Übertragung live im Stream und Free-TV

Sie haben keine Tickets für die Olympischen Sommerspiele 2024 erwerben können und möchten die Wettkämpfe dennoch sehen? Die TV-Rechte liegen beiWarner Bros. Discovery. Daher gibt es die Übertragung von Olympia 2024 im Fernsehen unter anderem auf Eurosport 1 und somit im Free-TV. Nicht alle Wettkämpfe werden jedoch im TV gezeigt.

Um alle Entscheidungen live sehen zu können, können Sie auf die Streaming-Plattform discovery+ zugreifen. Dort werden über 3800 Stunden Live-Sport sowie alle 329 Medaillenentscheidungen live übertragen – allerdings nur im Abo. Das kostet regulär 5,99 Euro im Monat. Eine günstigere Version kostet 3,99 Euro monatlich, enthält dafür allerdings Werbung. Das Basketball-Spiel zwischen Frankreich und Deutschland wird im Free-TV auf Eurosport 1 ausgestrahlt, sodass Sie nicht zwingend auf den Stream auf discovery+ zugreifen müssen. Allerdings fängt hier laut dem Sendeprogramm des Senders die Übertragung erst ab 21.45 Uhr an.

Eine andere Möglichkeit, das Spiel im Free-TV zu schauen, bietet Ihnen die ARD. Die Öffentlich-Rechtlichen beteiligen sich teilweise an der Übertragung von Olympia durch den Erwerb von Sublizenzen. Natürlich können aber auch sie nicht alle Spiele und Entscheidungen live übertragen. Neben den abwechselnden TV-Übertragungen bieten sie auch Live-Streams an. Für das Spiel Frankreich gegen Deutschland haben Sie bei den öffentlich-rechtlichen Sendern gleich drei Möglichkeiten: Sie können das Spiel entweder im Free-TV in der ARD oder im Stream in der Mediathek der ARD oder des ZDF schauen.

Hier fassen wir alle Informationen zur Basketball-Übertragung von Frankreich gegen Deutschland in einer Übersicht zusammen:

Spiel: Frankreich – Deutschland, 3. Spieltag der Gruppenphase, Gruppe B

Datum: Freitag, dem 2. August 2024

Uhrzeit: Anpfiff um 21 Uhr

Ort: Stade Pierre-Mauroy in Lille (Frankreich)

Übertragung im Free-TV: ARD, Eurosport 1

Übertragung im Stream: ARD , ZDF

Basketball bei Olympia 2024: Frankreich und Deutschland in der Bilanz

Die Bilanz der beiden Mannschaften des Basketballs spricht für Frankreich. In der Vergangenheit siegte Frankreich in 16 der insgesamt 25 Begegnungen gegen Deutschland. Die restlichen neun Spiele konnten die Herren der deutschen Basketball-Nationalmannschaft gewinnen. Das Team von Bundestrainer Gordon Herbert konnte sich am 1. Spieltag noch mit 97:77 gegen Japan durchsetzen. Doch die französische Mannschaft ist ein deutlich stärkerer Gegner – vor allem mit Superstar Victor Wembanyama im Team.