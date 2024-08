Gold-Traum lebt: Deutschlands Handballer ziehen in olympisches Finale ein

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft steht im Finale bei den Olympischen Spielen von Paris. Das Team von Trainer Alfred Gislason gewann gegen Spanien in einem hochklassigen Halbfinale mit 25:24 (12:12). Damit spielt Deutschland am Sonntag um 13.30 Uhr um Gold.

Handball-Herren im Olympia-Finale: Packender Sieg über Spanien

Die Partie war stark umkämpft, keines der Teams leistete sich eine längere Schwächephase. Bereits vor der Pause ging es sehr eng zu, die deutsche Defensive ließ die Spanier teils verzweifeln, vor allem Torhüter Andreas Wolff zeigte mit starken Paraden mehrfach seine Klasse. Trotz einer zeitweisen Führung von mehreren Treffern ging es mit 12:12 in die Kabine, weil der DHB-Angriff zu viele Chancen liegen ließ.

Nach der Pause ging es hin und her. Über die gesamte zweite Hälfte hinweg, gelang es keiner der beiden Handball-Spitzennationen entscheidend davonzuziehen. Wolff blieb derweil ein Erfolgsgarant, hielt den dreimaligen Welt- und zweimaligen Europameister das eine ums andere Mal im Spiel oder in Führung. So kam es, dass der Ausgang der Partie bis Sekunden vor Schluss offen war. Doch das Gislason-Team brachte seine knappe Führung über die Zeit.

Deutschland spielt um Gold: bereits gegen Frankreich unglaubliches Comeback

Noch vor zwei Tagen waren die Deutschen durch ein unglaubliches Comeback gegen Olympia-Gastgeber Frankreich ins Halbfinale eingezogen. Durch einen Fehler der Franzosen gelang Matchwinner Renars Uscins praktisch mit der Schlusssirene der Ausgleichstreffer. In der Verlängerung war es dann wiederum der 22-Jährige, der vier Sekunden vor Schluss den Endstand von 35:34 perfekt machte.

Noch vor einer Woche hatten sich Deutschland und Spanien schon einmal gegenübergestanden, in der Gruppenphase. Die DHB-Auswahl gewann damals mit 33:31 gegen den Bronze-Medaillengewinner von Tokio 2021.