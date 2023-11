Olympische Spiele: Polizei will mit drastischen Maßnahmen für Sicherheit sorgen

Der Pariser Polizeichef hat drastische Maßnahmen während der Olympischen Spiele im Sommer angekündigt. Es geht dabei um Hochsicherheitsbereiche und geschlossene Flughäfen.

Ende Juli beginnen die Olympischen Sommerspiele in Paris. Was Fans freut, bereitet vielen Anwohnern und Politikern Sorgen. Denn der Pariser Polizeichef Laurent Nunez hat drastische Sicherheitsmaßnahmen angekündigt und für einen Aufschrei ausgelöst.

In einem Interview mit der Zeitung Le Parisien kündigte Nunez an, dass Anwohner in der Nähe der olympischen Austragungsorte einen QR-Code beantragen müssten, der es ihnen erlaube, die Polizeisperren zu passieren. Zudem müssten sie alle Besucher registrieren, die das Geschehen von ihrem Balkon, ihrem Fenster, ihren Dächern oder sogar von ihrem Hausboot aus beobachten wollten. "Wer ein Sperrgebiet betritt, muss einen triftigen Grund für seine Anwesenheit angeben können", so der Polizeichef. Er sagte auch, dass der motorisierte Verkehr für die Dauer der Spiele stark eingeschränkt werde.

Olympische Spiele 2024: Hochsicherheitsbereiche und geschlossene Flughäfen

Noch strenger als ohnehin sind die Regeln während der Eröffnungsfeier am 26. Juli. An diesem Tag werden die Hochsicherheitsbereiche laut Nunez "sehr groß" sein. "Die einzigen, die durchgelassen werden, sind Menschen mit einem triftigen Grund, also Menschen, die zu ihrem Hotel oder nach Hause gehen, oder Menschen mit einer Eintrittskarte für die Zeremonie", kündigte er an.

Zudem werden einige U-Bahn-Haltestellen in Gebieten, die besonders anfällig für Anschläge seien, geschlossen. Der Polizeichef erklärte: "Man kann keine offenen U-Bahn-Stationen innerhalb eines Schutzraumes haben, wenn man nicht auch alle Personen durchsucht." Auch andere Haltestellen könnten geschlossen werden, wenn sie zu klein für ein großes Fahrgastaufkommen sind.

Wie das Airways Magazine unter Berufung auf den französischen Luftfahrtverband FNAM berichtet, sollen am Tag der Eröffnungsfeier die Flughäfen Charles-de-Gaulle, Paris-Orly, Le Bourget und Beauvais-Tillé in Paris komplett geschlossen sein. Zudem gelte von 19 Uhr bis Mitternacht in einem Umkreis von 150 Kilometern ein Flugverbot.

15 Millionen Besucher bei Olympischen Spielen und Paralympics erwartet

Nunez Ankündigungen müssen nun noch mit der Regierung und dem Pariser Rathaus abgestimmt werden. Bei Politikern lösten sie allerdings Entrüstung aus, denn sie fürchten um die Freiheiten der Bürger. Die Olympischen Spiele finden vom 26. Juli bis 11. August 2024 statt, die Paralympics vom 28. August bis zum 8. September. Insgesamt werden rund 15 Millionen Besucher erwartet.

Lesen Sie dazu auch

In dieser Woche hatte bereits die Ankündigung der lokalen Behörden für Aufsehen gesorgt, dass sich der Preis für U-Bahn-Tickets während der Olympischen Spiele fast verdoppeln wird. Damit sollen die Kosten für den Betrieb des städtischen Nahverkehrs gedeckt werden.