Olympische Spiele

16:01 Uhr

Paris will bei Olympia 2024 möglichst kein Einwegplastik

Bei den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Frankreich will die Stadt Paris so weit es geht auf Einwegplastik verzichten.

Essen und Getränke sollen Fans frei von Wegwerfplastik genießen können, teilte die Stadt mit. Auch kleine Geschenke sollen nicht darin verpackt sein. In mehreren Spielstätten will Paris Getränkespender aufstellen, insgesamt sollen es mehr als 200 sein. Die französische Hauptstadt nannte Plastik ein großes Thema für den Planeten. "Jedes Jahr sterben 14.000 Säugetiere und 1,4 Millionen Meeresvögel, weil sie Plastikmüll gefressen haben", hieß es in ihrer Mitteilung. Auch die Veranstalter der Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris bemühen sich, das Großevent umweltfreundlich zu organisieren. (dpa)

