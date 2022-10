Partizan Belgrad - 1. FC Köln in der Conference League: Alle Infos zur Übertragung

Partizan Belgrad und der 1. FC Köln und treffen in der Conference League 2022/23 aufeinander. Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream haben wir hier für Sie.

Die Europa Conference League läuft in dieser Saison erst zum zweiten Mal. Das Turnier ist nach der Champions League und der Europa League der rangmäßig drittwichtigste Wettbewerb für Vereins-Mannschaften in Europa. In der Gruppe D spielen außer Köln und Belgrad die Teams des tschechischen Clubs 1. FC Slovácko und des französischen OCG Nizza. Die Kölner stehen in der Tabelle zurzeit mit vier Punkten auf dem Gruppenrang 3, während das serbische Team mit fünf Punkten an der Spitze liegt. Im Heimspiel kassierten die Männer vom Rhein ein 0:1 gegen Partizan.

Nun steht also das zweite Match Belgrad gegen Köln auf dem Spielplan der Europa Conference League 2022/23. Gibt es das Spiel im Free-TV zu sehen? Wie steht es mit der Übertragung? Wann ist Anpfiff? Wir liefern Ihnen hier alle Infos zu diesem Spiel.

Partizan Belgrad - 1. FC Köln in der Conference League 22/23: Datum und Uhrzeit für den Anstoß

Das Spiel zwischen dem Partizan Belgrad und dem 1. FC Köln findet am 13. Oktober 2022 im Belgrader Stadion Partizana statt. Anpfiff zu der Partie ist um 18.45 Uhr.

Partizan Belgrad vs. 1. FC Köln: Übertragung live im Free-TV und Online-Stream?

Die Begegnung zwischen Partizan Belgrad und dem 1. FC Köln kann man live nur im kostenpflichtigen Stream von RTL+ sehen. Alle Infos finden Sie hier auf einen Blick:

Spiel: Partizan Belgrad vs. 1. FC Köln , Gruppenphase der UEFA Conference League 2022/23 - 4. Spieltag von 6

vs. , Gruppenphase der Conference League 2022/23 - 4. Spieltag von 6 Datum: Donnerstag, 13. Oktober 2022

Donnerstag, 13. Oktober 2022 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Stadion Partizana, Belgrad , Serbien

Stadion Partizana, , Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: ---

--- Übertragung im kostenpflichtigen Live-Stream: RTL+

Die UEFA Conference League 22/23 live im TV und Stream: Wie läuft die Übertragung?

Die Übertragung der Europa Conference League 2022/23 läuft in Deutschland exklusiv über die RTL-Sendergruppe. Jedes der Spiele kann man - gegen Gebühr, versteht sich - live im Streaming-Dienst RTL+ verfolgen, der lediglich im Fall von Wiederholungen kostenlos zur Verfügung steht. Einige der Spiele laufen auch auf RTL und bei Nitro im Free-TV, aber mit exakten Infos hierzu geht der Sender noch recht sparsam um. Das Spiel Partizan Belgrad vs. 1. FC Köln gibt es jedenfalls nicht gratis.

RTL+ "Premium" belastet Ihr Konto mit 4,99 Euro pro Monat, wenn Sie den Dienst live nutzen möchten. Die Basis-Version RTL+ "Free" hingegen kostet nervenschonende null Euro - hier kann man die programmatischen Höhepunkte der Sendergruppe (RTL, Vox & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online nachvollziehen. Wer auf bestimmte Luxus-Features (dazu zählt unter anderem das gleichzeitige Streaming auf zwei Geräten) nicht verzichten möchte, abonniert am besten RTL+ "Max". Hier werden 9,99 Euro pro Monat von Ihrem Konto abgebucht. Laut Anbieter können Neukunden beide Bezahl-Modelle 30 Tage lang kostenlos testen, die Kündigungsfrist beträgt danach ebenfalls einen Monat (Konditionen: Stand Oktober 2022).

Partizan Belgrad gegen 1. FC Köln in der Conference League: Infos und Bilanz der Vereine

Die beiden Kontrahenten sind sich mittlerweile dreimal auf dem Platz begegnet, zuletzt am 6. Oktober 2022 in just diesem Turnier, wo die Serben die Rheinländer mit 1:0 besiegten.

Die beiden davon liegenden Treffen liegen weit zurück im vergangenen Jahrtausend - 1974 standen beide Club sich im Achtelfinale der EL gegenüber. Während Partizan das erste dieser Spiele 1:0 gewann, konnte Köln das zweite 5:1 für sich entscheiden. Torbilanz demzufolge: 5:3 für die Rheinländer.