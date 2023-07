Der letzte große Ritt für Pferdesportlegende Ludger Beerbaum

Plus Ludger Beerbaum hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Das hat viele überrascht – so wie Philipp Weishaupt aus Jettingen, der seit vielen Jahren im Stall von Beerbaum arbeitet.

Viele erfolgreiche Sportikonen tun sich schwer, den passenden Zeitpunkt für ihren Abschied zu finden. Einer, der ganz spontan die größte Bühne, die es in seinem Sport gibt, genutzt hat, ist Olympiasieger Ludger Beerbaum. Der weltweit erfolgreichste Springreiter nach dem 2018 gestorbenen Hans Günter Winkler gab vor zwei Wochen beim CHIO in Aachen recht unvermittelt sein sofortiges Karriereende bekannt.

Nicht nur für diejenigen ein überraschender Schritt, die den fast 60-Jährigen bei diesem Weltfest der Pferde, wie sich das größte Turnier Deutschlands nennt, noch reiten sahen. Sogar noch kurz vor der Verkündung seines Abschieds im legendären Großen Preis von Aachen, den er in seiner Karriere allein dreimal gewonnen hat.