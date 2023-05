Dennis Schröder ist ein Basketballer mit ausgeprägtem Ego

Mit den Los Angeles Lakers greift Schröder als zweiter Deutscher nach Dirk Nowitzki nach dem Titel in der Profiliga NBA. Der 29-Jährige finanziert auch einen Basketball-Klub in Deutschland.

Wie weit geht die Reise von Dennis Schröder? Kann der gebürtige Braunschweiger als zweiter Deutscher nach Dirk Nowitzki 2011 mit den Dallas Mavericks den Titelgewinn in der nordamerikanischen Profiliga NBA feiern? An diesem Mittwoch startet das Play-off-Halbfinale gegen die Denver Nuggets. Der Sieger trifft entweder auf die Miami Heat oder die Boston Celtics. Schröder ist aktuell der beste und erfolgreichste deutsche Basketballer. Er spielt für einen der ganz Großen der Korbbranche, die Los Angeles Lakers, an der Seite des NBA-Superstars LeBron James. Sein Jahresgehalt beträgt 2,8 Millionen Dollar, ein eher bescheidenes Salär.

Doch der 29-Jährige sollte finanziell nach neun Jahren in der NBA ausgesorgt haben. Rund 75 Millionen Dollar hat er bisher allein an Gehalt eingenommen. Sein Lebensstil dürfte ein paar Dollar verschlingen. Schröder leistet sich gerne mal eine goldene Uhr oder einen Sportwagen für geschätzt 160.000 Dollar, den er in Gold lackieren ließ. Ein wenig Bling-Bling passt zum Lebensstil eines Basketball-Stars in den USA. Sein Vermögen basiert längst nicht nur auf den NBA-Einnahmen. Dem 1,85 Meter großen Spieler war es schon immer wichtig, nebenbei nicht nur ein "Business" aufzubauen.

Schröder investierte in ein Restaurant in Atlanta

Schröder investierte vor Jahren in ein Restaurant, die "DS17 Lounge" in Atlanta. In Deutschland besitzt der Basketball-Star einige Immobilien, daneben gründete er sein Modelabel "Flex Gang". Seit Mai 2020 ist Schröder alleiniger Gesellschafter der Basketball Löwen Braunschweig GmbH. Er ist mit seiner Jugendliebe Ellen Ziolo seit 2019 verheiratet, mit der er einen Sohn und eine Tochter hat. Die Familie lebt in Los Angeles.

Mit 29 Jahren steht Schröder im Zenit seiner Karriere. Er war kein pflegeleichter Jugendlicher, flog wegen seiner Arroganz aus Auswahlmannschaften und besitzt ein ausgeprägtes Ego. "So selbstbewusst habe ich selten einen Menschen kennengelernt", charakterisierte Ex-Bundestrainer Chris Flemming den Sohn einer gambischen Mutter und eines früh verstorbenen deutschen Vaters.

EM-Bonze mit der deutschen Nationalmannschaft

Auch die Nationalmannschaft beflügelte Schröder. Nach der begeisternden Heim-EM in Köln und Berlin im vergangenen Jahr mit dem Gewinn der Bronzemedaille folgt im Sommer mit der WM auf den Philippinen, in Japan und in Indonesien der nächste Höhepunkt. Mit Schröder als Leitfigur will das Team erneut um eine Medaille mitspielen.

