Holger Rune ist ein Tennis-Choleriker auf dem Weg nach oben

Der junge Däne Holger Rune ist eines der größten Talente im Tennis. Doch noch steht er sich zu oft selbst im Weg. Jetzt soll ihm Boris Becker zu mehr Konstanz verhelfen.

Zuletzt sah sich sogar Boris Becker dazu genötigt, das Liebesleben seines neuen Schützlings zu kommentieren. Der heißt Holger Rune, ist 20 Jahre alt und gilt als einer, der es in den kommenden Jahren nach ganz oben in der Tennis-Welt schaffen könnte. Auf dem Weg dorthin hat sich der junge Däne dazu entschieden, auf Becker als Trainer zu setzen. Und da Rune zuletzt eher mäßig erfolgreich spielte, sich in der Weltrangliste leicht auf Position zehn verschlechterte, kamen in seiner Heimat schnell Spekulationen auf, ob diese Leistungsdelle mit der frischen Beziehung zu einer gewissen Caroline Donzella zu tun haben könnte. Die 27-Jährige ist eine italienische Influencerin, die auch als Model und Schauspielerin arbeitet.

Entwarnung von Boris Becker für Runes Beziehungsfragen

Doch Becker, durchaus bewandert in Beziehungsangelegenheiten, gab bei Eurosport Entwarnung: "Ich habe Caroline zweimal getroffen. Sie ist eine liebenswerte und verständnisvolle Frau, die Holger sehr gut tut." Für Becker ist es selbstverständlich, als Trainer seinen Schützling auch diesbezüglich zu beraten. "Wir brauchen einen engen Kontakt, denn ich kann Holger nur helfen, wenn ich weiß, wie es ihm geht. Das gilt nicht nur auf dem Platz, sondern auch fürs Privatleben. Hat er Sorgen, hat er einen Höhenflug? Das alles hat Auswirkungen auf seine Leistungen im Training."

Holger Rune ist abseits des Courts ein eher ruhiger Typ

Auf dem Court ist Rune dem jungen Becker durchaus ähnlich. Ihm eilt der Ruf eines Hitzkopfs voraus, der zu cholerischen Anfällen neigt. Bei den French Open 2022 soll er während eines Spiels gar seine eigene Mutter Aneke mit den Worten "geh, geh, geh" aus der Box geschmissen haben. Mit großer Vehemenz zelebriert er bei jeder sich bietenden Gelegenheit die Becker-Faust. Schwer vorstellbar, schreibt der Kicker, dass Rune über sich selbst sagt, er sei außerhalb der Tennisblase "ein eher fauler Typ – ich kann längere Zeit nichts tun, da habe ich keine Probleme". Sobald er jedoch den Tenniscourt betritt, schalte er auf Vollgas um. Gelinge ihm das nicht, "kann ich mich selbst nicht im Spiegel sehen".

Runes erster Turniersieg gelang bei ATP-Tour in München

Noch allerdings ist der 20-Jährige zu wechselhaft in seinen Leistungen. Mit Becker will er nun vor allem mehr Konstanz in sein Spiel bringen. 2020 war er aus dem Juniorenbereich auf die ATP-Profitour gewechselt und hat seitdem schon stolze 6,5 Millionen Dollar an Preisgeld eingespielt. 2022 war er als erster Däne überhaupt in die Top 10 der Weltrangliste vorgestoßen. Sein erster Turniersieg auf der ATP-Tour gelang Rune übrigens vergangenes Jahr in München. Ausgerüstet mit einer Wildcard schaltete er erst Alexander Zverev aus und profitierte im Finale von der Aufgabe seines Gegners Botic van de Zandschulp.

