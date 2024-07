„Die kalte Dusche für Nagelsmann“: Pressestimmen zum Deutschland-Aus

Ein bitteres Aus für die deutsche Mannschaft. Am Ende der Nachspielzeit eines kräftezehrenden Spiels gegen die spanische Selección fliegt Deutschland aus der Heim-EM. Neben dem Ausgleich in letzter Minute von Florian Wirtz (89.) sorgte vor allem eine Entscheidung des Schiedsrichters für Diskussion, Deutschland keinen Elfmeter zu geben.

Deutschland



Kicker: „Merino beendet kurz vor Ende der Verlängerung Deutschlands EM-Traum und Kroos‘ Karriere“

Sport1: „Spanien feiert seine EM-Helden. Trainer Luis de la Fuente schwärmt in höchsten Tönen von seinem ‚Siegerteam‘.“

Sportschau: „DFB-Team - ein bisschen Stolz und reichlich Pathos.“

Spanien

Marca „Spanien beendet einen historischen Fluch. In Stuttgart beendete Spanien einen Fluch, der es in seiner ganzen Geschichte verfolgt hatte: Zum ersten Mal schlugen sie den Gastgeber von Europameisterschaften und Weltmeisterschaften.“

As: „Für Quincoces, Zarra, Arconada, Quini, Camacho, Zubizarreta, Butragueño, Joaquín, Busquets... Für sie und für alle, die zu ihrer Zeit versucht haben, den Gastgeber einer Welt- oder Europameisterschaft zu schlagen, und es nicht geschafft haben. Test bestanden. Spanien schlug Deutschland in Stuttgart in einem Spiel, das sich durch ein Tor von Wirtz in der 89. Minute verkomplizierte und durch ein Tor von Merino in der 119. Minute gewonnen wurde.“

Portugal

A Bola: „Spanische Furie wirft ‚Mannschaft‘ auf die Matte. Das epische Spiel in Stuttgart wurde durch das Tor von Mikel Merino in der 119. Minute entschieden; Dani Olmo ersetzte Pedri, der den Rest der Europameisterschaft verpassen wird, und war entscheidend; ein bitterer Abschied vom Fußball für Toni Kroos.“

Record: „Angetrieben vom Mittelfeldspieler von RB Leipzig zogen die Spanier kurz vor Ende der Verlängerung ‚die Socken an‘. Fußball ist am Ende ein elf gegen elf..... Mit dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft bei der Europameisterschaft hat sich Spanien gegen die Tendenz dieser Redewendung gestellt.“

Italien



La Gazetta dello : „Der Schrei von Merino! Tor in der 118. Minute, Spanien steht im Halbfinale. Deutschland wütend: Elfmeter nicht gegeben.“

Tuttosport: „Merino ist der Held Spaniens in der Verlängerung: Deutschland KO! Taylor, wie viele Fehler. In Stuttgart passiert alles: Dani Olmo brachte Roja in Führung, Wirtz glich im Finale aus. Doch in der 119. Minute kam die kalte Dusche für Nagelsmann.“

England

The Telegraph: „15 gelbe Karten, 39 Fouls und ein englischer Schiedsrichter: Der glorreiche Irrsinn der Schlacht von Stuttgart. Das Viertelfinale der Euro 2024 zwischen Deutschland und Spanien versprach Glanz, war aber ebenso zynisch und kompromisslos.“

The Guardian: „Mikel Merino bricht das Herz der Gastgeber: Spanien wirft Deutschland aus der Euro 2024.“