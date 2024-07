Nur für Expertinnen und Experten! Unser Quiz zum EM-Finale

Am Sonntagabend treffen Spanien und England im EM-Finale im Berliner Olympiastadion aufeinander (21.00 Uhr/ARD und MagentaTV). Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente erwartet ein furioses Spiel. „Das wird ein riesiges Spektakel, dem wir mit großer Hoffnung begegnen“, sagte der 63-Jährige in einer Videobotschaft. Die Spanier hatten sich im Halbfinale in München mit 2:1 gegen Frankreich durchgesetzt und dürfen nun auf den vierten EM-Triumph nach 1964, 2008 und 2012 hoffen. Damit hätten sie einen Titel mehr als die DFB-Auswahl und wären alleiniger Rekord-Europameister.

Es bleibt abzuwarten, welche Spieler das Finale prägen werden. Kandidaten gäbe es zur Genüge. Dani Olmo, der gegen Deutschland und Frankreich traf und mit starken Leistungen überzeugte. Lamine Yamal, der mit seinem Traumtor im Halbfinale zum jüngsten EM-Torschützen aller Zeiten wurde. Oder werden die englischen Stars um Harry Kane und Jude Bellingham am Ende triumphieren? Eines steht fest: Spieler, die in einem EM-Finale auf dem Rasen stehen, werden dadurch für immer in den Geschichtsbüchern stehen und unvergessen bleiben. Sollte man jedenfalls denken. Doch wie gut kennen Sie sich noch mit den Finalmannschaften vergangener Europameisterschaften aus? Können Sie die Teams anhand der Vereinswappen in der Aufstellung erraten? Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz für wahre Expertinnen und Experten. Viel Spaß!

Darum gibt es kein Spiel um Platz drei bei der Fußball-EM

Übrigens: Wussten Sie, dass es, anders als bei Fußball-Weltmeisterschaften, bei Europameisterschaften kein Spiel um Platz drei gibt? Das wurde im Zuge einer Modusänderung des Turniers von 1980 auf 1984 abgeschafft. „Das Spiel galt nicht als attraktiv und ist seitdem nicht mehr Teil der Euro“, so die UEFA. Es gebe auch keine Pläne, ein solches Match wieder einzuführen.

1980 setzte sich im bislang letzten Spiel um Platz drei bei einer Europameisterschaft die Tschechoslowakei im Elfmeterschießen gegen Italien durch, den Titel holte Westdeutschland. Bei Fußball-Weltmeisterschaften wurde zuletzt 2022 Kroatien Dritter, 2018 verlor England das Match gegen Belgien. Die deutsche Mannschaft holte bei vier Weltmeisterschaften den dritten Platz (1934, 1970, 2006 und 2010).