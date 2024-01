Augsburger Radsportler Georg Zimmermann feiert seinen besten Saisonstart

Bei der Tour down under fährt der Augsburger Radprofi auf Platz zwölf. Wichtiger war für ihn als Intermarche-Kapitän das Team-Abschneiden.

Am Ende hatte Radprofi Georg Zimmermann sein selbst gestecktes Ziel bei der Tour down under knapp verpasst. Einen Platz unter den ersten Zehn hatte sich der 26-Jährige für das erste WorldTour-Etappenrennen der Saison vorgenommen. Nach sechs Etappen rund um Adelaide belegte Zimmermann im Intermarche-Trikot in der Gesamtabrechnung Platz zwölf. 57 Sekunden hinter Gesamtsieger Stephen Williams (Israel-Premier Rech) aus Wales.

Am Schluss-Wochenende kann Zimmermann nicht nachlegen

„Der zwölfte Platz bei einem WorldTour-Rennen ist mein bester Saisonauftakt, den ich als Radprofi bisher hatte. Meine Form war gut, deswegen bin ich echt zufrieden“, zog Zimmermann eine positive Bilanz. Die hätte sogar noch besser ausfallen können, doch bei den beiden hügeligen Schlussetappen (Platz 16. und 18.) am Wochenende, die Zimmermann vom Streckenprofil am ehesten zusagten, waren einige Konkurrenten in besserer Frühform. Doch das belastete den Augsburger nicht, der erstmals als Kapitän ein Intermarche-Team anführte. Im Mittelpunkt stand für ihn das gute Auftreten der Mannschaft. „Wir hatten einen richtig guten Teamspirit. Das ist zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison viel wichtiger, als wenn man Zehnter, Zwölfter oder 17. wird.“ Wie gut die Teamarbeit war, zeigten die drei Podestplatzierungen von Sprinter Biniam Girmay (Eritrea). Damit ist aber der Arbeitseinsatz von Zimmermann in Australien noch nicht beendet. Am Donnerstag fährt er das Eintagesrennen Surf Coast Classic, am Sonntag das WorldTour-Cadel Evans Great Ocean Road Race.

