Radsport

30.06.2023

Ex-Sprintstar Marcel Kittel: "Das wird eine sehr, sehr schwere Tour de France"

Plus 14 Mal war Marcel Kittel am Ende einer Tour-Etappe der Mann mit den schnellsten Beinen. Hier blickt er auf die kommenden drei Tour-Wochen voraus.

Von Andreas Kornes

Diesmal sind es genau 3399,5 Kilometer, die die Radprofis zurücklegen müssen, wollen sie das Ziel der 110. Tour de France in Paris erreichen. Start ist an diesem Samstag im spanischen Bilbao. Danach wird es vor allem auf die Kletterqualitäten ankommen, denn selten war die Tour bergiger. Acht Etappen durch das Hochgebirge stehen in den kommenden drei Wochen auf dem Programm, darunter vier Bergankünfte. Im Gegensatz dazu gibt es nur ein Zeitfahren auf der 16. Etappe über 22,4 Kilometer. Die Entscheidung könnte erst am vorletzten Tag auf der schweren Etappe nach Le Markstein Fellering mit fünf Anstiegen fallen.

Kittel ist deutscher Rekordhalter in Sachen Tour-Etappensiege

Marcel Kittel ist mit 14 Etappensiegen deutscher Rekordhalter. Der ehemalige Sprinter sagt, dass er mit Blick auf das Streckenprofil froh sei, das Rennen nur noch von der Seitenlinie verfolgen zu dürfen. Von dort aus wird er höchstwahrscheinlich einen Zweikampf um das Gelbe Trikot zu sehen bekommen. Vorjahressieger Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar gehen als haushohe Favoriten ins Rennen.

