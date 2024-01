Radsport

06:21 Uhr

Georg Zimmermann: "Für Olympia muss ich über mich hinauswachsen"

Georg Zimmermann startet in Australien in das Jahr 2024. Sein großes Ziel sind die Olympischen Spiele in Paris.

Plus Radprofi Georg Zimmermann startet bei der Tour Down Under so früh wie nie in die Saison. Wir haben mit dem 26-Jährigen über seine Saisonziele und einen großen Traum gesprochen.

Von Robert Götz Artikel anhören Shape

Hallo Herr Zimmermann, wo erwische ich Sie gerade?



Georg Zimmermann: Ich bin in Australien, genauer gesagt in Adelaide, wo am 16. Januar die Tour Down Under startet.

Sind Sie schon einmal so früh in die neue Rennsaison gegangen?



Zimmermann: Nein. Die Australien-Rundfahrt ist das erste World-Tour-Rennen, das man fahren kann. Meine Pause ist sowieso sehr kurz ausgefallen, weil ich Mitte Oktober noch zwei Rennen in Japan gefahren bin. Danach hatte ich nur vier Wochen Zeit zur Erholung ohne wirkliches Training.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen