Team Secret für Rainbow Six Invitational qualifiziert

Nun stehen alle Teilnehmer des Six Invitational fest: Mit einem bemerkenswerten Lauf durch das Qualifikationsturnier der europäischen Liga hat sich Team Secret das letzte Ticket für die Weltmeisterschaft gesichert.

Das Team gewann am Sonntagabend das Finale der Qualifikation deutlich mit 2:0 (7:4, 7:2) gegen Outsiders.

Beim Six Invitational kämpfen die 20 besten R6-Teams um den Weltmeistertitel und insgesamt drei Millionen US-Dollar Preisgeld. Das Turnier findet im Februar im kanadischen Montreal statt.

Team Secrets beeindruckende Vorstellung begann bereits am Samstag mit einem klaren 2:0 (7:5, 7:4) gegen Natus Vincere. Auch im darauffolgenden ersten Aufeinandertreffen gegen Outsiders (7:5, 7:4) und dem Finale gab Secret keine einzige Karte an seine Gegner ab.

Einzig Secrets Kapitän Luke "Kendrew" Kendrew hat bereits Weltmeisterschafts-Erfahrung. Lucas "Savage" Alves, Reece "Astro" Lambert und Dawid "Gruby" werden in Montreal ihr internationales Debüt geben. Für Coach Marlon "Twister" Mello, der unter anderem die in Brasilien spielenden Teams Black Dragons, Ninjas in Pyjamas, FaZe Clan und Furia Esports zum Six Invitational führen konnte, ist es bereits die sechste Teilnahme an der Weltmeisterschaft.

