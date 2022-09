RB Leipzig - Celtic Glasgow live in der CL: Live-Ticker und Infos zur Übertragung

In der Champions League trifft der RB Leipzig auf Celtic Glasgow. Gibt es die Partie auch im Free-TV zu sehen? Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream sowie einen Live-Ticker zum Gruppenspiel haben wir hier für Sie.

Am 3. Spieltag der Champions League 22/23 trifft der RB Leipzig in Gruppe F auf Celtic Glasgow. Beide Mannschaften benötigen dringend einen Sieg, wenn sie noch eine Chance auf das Achtelfinale des Wettbewerbs haben wollen. Leipzig unterlag in den ersten beiden Spielen zuerst Schachtar Donezk mit 1:4 und danach auch Real Madrid mit 0:2. Auch Celtic Glasgow konnte sich im Turnier bisher keinen Sieg erspielen. Das schottische Team unterlag im Auftaktspiel Real Madrid mit 0:3, erreichte gegen Donezk aber ein 1:1 Unentschieden im zweiten Spiel der Champions League Saison 22/23. In der Gruppenphase kommen die Vereine auf den ersten und zweiten Plätzen weiter, während die Drittplatzierten in die Europa League absteigen. Landet eine Mannschaft auf dem letzten Platz der Gruppe scheidet sie aus dem Turnier aus und hat auch keine Chance in der Europa League weiter zu spielen.

Wann findet die Partie zwischen dem RB Leipzig und Celtic Glasgow statt? Wie läuft die Übertragung und gibt es das Gruppenspiel auch im Free-TV zu sehen? Antworten auf diese Fragen und einen Live-Ticker zur Begegnung finden Sie hier.

RB Leipzig - Celtic Glasgow in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Der RB Leipzig trifft laut Spielplan der Champions League 22/23 am 5. Oktober 2022 auf das schottische Team Celtic Glasgow. Das dritte Gruppenspiel beider Mannschaften beginnt um 18.45 Uhr und wird in der Red Bull Arena in Leipzig ausgetragen.

Leipzig gegen Glasgow: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

In der aktuellen Champions League Saison 22/23 kommen Sie um ein kostenpflichtiges Abo nicht herum, wenn Sie alle Spiele des Turniers in voller Länge ansehen möchten. Einzelne Dienstagsspiele gibt es bei Amazon Prime Video zu sehen, während alle anderen Partien vom Streaming-Anbieter DAZN übertragen werden. Alle Infos zur Übertragung des Gruppenspiels zwischen dem RB Leipzig und Celtic Glasgow finden Sie hier:

Spiel : RB Leipzig - Celtic Glasgow , Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/23, 3. Spieltag

- , Gruppenphase der 2022/23, 3. Spieltag Datum: Mittwoch, 5. Oktober 2022

Mittwoch, 5. Oktober 2022 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Arena, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zum CL-Spiel RB Leipzig vs. Celtic Glasgow

Sie haben kein DAZN-Abo und damit keine Möglichkeit die Partie zwischen Leipzig und Glasgow live im TV oder Stream zu verfolgen? Dann verfolgen Sie das Spiel doch einfach über unseren Live-Ticker, der Sie mit allen wichtigen Infos zur Partie und zur Champions League 22/23 versorgt. Neben allen Toren, Auswechslungen und Karten informiert Sie der Live-Ticker auch über alle Highlights des Spiels. Kurz vor dem Anpfiff können Sie sich hier auch mit den Aufstellungen beider Mannschaften vertraut machen.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Die Übertragung der Spiele in der Champions League 22/23 live im TV und Stream haben sich die beiden Streaming-Anbieter DAZN und Amazon Prime Video aufgeteilt. Allerdings gibt es die meisten Begegnungen nur bei DAZN zu sehen, da Amazon Prime Video immer nur eine Partie am Dienstag überträgt. Der Pay-TV-Sender Sky hat aktuell keine Übertragungsrechte für die Champions League und auch im Free-TV gibt es keine Spiele des Turniers zu sehen. Die einzige Ausnahme ist das große Finale, das am 10. Juni 2023 stattfindet und vom ZDF übertragen wird.

RB Leipzig gegen Celtic Glasgow: Bilanz und Infos

Laut der Webseite fussballdaten.de sind sich der RB Leipzig und Celtic Glasgow bisher erst zwei Mal auf dem Rasen begegnet. Beide Spiele fanden im rahmen der Europa League 18/19 statt. In der ersten Partie konnte sich Leipzig mit 2:0 durchsetzen und das Rückspiel gewann dann Glasgow mit 2:1. Am Ende reichte es damals aber nicht für die Leipziger und das Team schied als Drittplatzierter aus dem Turnier aus, während es Glasgow auf dem zweiten Platz in Gruppe B eine Runde weiter schaffte. Im Sechzehntelfinale scheiterten die Schotten dann jedoch sowohl im Hin- als auch im Rückspiel am FC Valencia. (AZ)