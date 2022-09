RB Leipzig - Donezk live in der Champions League: Übertragung im TV und Live-Stream

Läuft das Champions League Spiel RB Leipzig - Schachtar Donezk im Free-TV? Diese und mehr Infos rund um Übertragung des Gruppenspiels sowie einen Live-Ticker haben wir für Sie.

Der internationale Spitzenfußball startet in die Gruppenphase und fünf deutsche Teams kämpfen in ihren jeweiligen Gruppen um das Weiterkommen. Die Rede ist natürlich von der Königsklasse, der Champions League, mit den Teams Bayer Leverkusen (Gruppe B), Bayern München (Gruppe C), Eintracht Frankfurt (Gruppe D), RB Leipzig (Gruppe F) und Borussia Dortmund (Gruppe G).

Für die Leipziger geht es am ersten Spieltag gegen Schachtar Donezk, die Mannschaft aus der Ukraine. Das Restprogramm der Sachsen hat es durchaus in sich, die übrigen Gegner in Gruppe F der Champions League Vorrunde sind Celtic Glasgow und kein geringerer als Real Madrid.

Alle Informationen rund um das Champions League Spiel RB Leipzig gegen Schachtar Donezk und die Übertragung im TV und Live-Stream, den Anstoßtermin sowie einen Live-Ticker haben wir hier für Sie.

Video: SID

RB Leipzig - Schachtar Donezk in der Champions League: Datum, Uhrzeit - Wann ist Anstoß?

Das erste Spiel im Spielplan der Champions-League 2022/2023 ist ein Heimspiel in Sachsen gegen eine Mannschaft aus der Ukraine: RB Leipzig tritt gegen Schachtar Donezk an. Das Vorrundenspiel der Champions League Saison 2022/23 in Gruppe F wird am Dienstag, 6. September, um 21.00 Uhr angepfiffen. Spielort ist die Red Bull Arena in Leipzig.

RB Leipzig gegen Schachtar Donezk: Übertragung live im TV und Online-Stream - auch im Free-TV?

Die Übertragungsrechte der Champions League 2022/23 haben sich DAZN und Amazon Prime geteilt, wobei der Großteil der Spiele auf DAZN gezeigt wird. So auch die Partie RB Leipzig vs. Schachtar Donezk, die auf DAZN übertragen wird. Eine Übertragung im Free-TV gibt es daher nicht.

Spiel: RB Leipzig vs. Schachtar Donezk , Gruppenphase der UEFA Champions League 2022/23, Gruppe F

vs. , der 2022/23, Gruppe F Datum: Dienstag, 6. September 2022

Dienstag, 6. September 2022 Uhrzeit: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Red Bull Arena, Leipzig

Arena, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: -

- Übertragung im Live-Stream: DAZN

Live-Ticker zum CL-Spiel RB Leipzig vs. Schachtar Donezk

DAZN erfordert ein kostenpflichtiges Abo, das sich nicht jeder leisten kann und will - unser Live-Ticker für die Champions League ist da eine günstige Alternative, wenn man das Spiel RB Leipzig gegen Schachtar Donezk trotzdem mitverfolgen möchte.

Lesen Sie dazu auch

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der UEFA Champions League: Wo gibt es die Spiele der Saison 22/23 zu sehen?

Wenn Sie sich nicht nur für die Partie Leipzig - Donezk interessieren, sondern auch die anderen Spiele anschauen möchten, haben wir eine Übersicht der Champions League 22/23 Übertragungen für Sie zusammengestellt: Dort finden Sie alle Informationen zu den Übertragungen der Champions League im Free-TV und Live-Stream.

Das sind die weiteren Spiele mit deutscher Beteiligung am ersten Spieltag:

RB Leipzig - Schachtar Donezk: Bilanz und Infos

In der noch sehr jungen Vereinsgeschichte von RB Leipzig gab es bisher keine Aufeinandertreffen mit Schachtar Donezk, die vergleichsweise viel Erfahrung auf dem internationalen Parkett vorweisen können: Mehr als dreimal so viele Spiele wie Leipzig hat Donezk auf dem Konto, 106 Spiele in der Champions League stehen 30 gegenüber.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

(AZ)